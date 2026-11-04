Ukraińska firma zaprezentowała ultralekkiego robota naziemnego o nazwie Krit

Ukraińska firma „Vitrolom” zaprezentowała kompaktowy, gąsienicowy, naziemny kompleks robotyczny „Kryt”, przeznaczony do dostarczania ładunków na pozycje przeciwnika. Platforma waży około 4,6 kg, może przewozić do 16 kg ładunku, a jej wersja podstawowa kosztuje od 25 tysięcy hrywien. Dzięki niewielkiej masie robota można go transportować za pomocą ciężkiego drona-bombowca.

Według twórców „Kryt” powstał na zlecenie wojska jako prosty i stosunkowo niedrogi robot jednorazowego użytku do stosowania w pobliżu umocnień, okopów i budynków.

Platforma przeszła testy terenowe, w których uczestniczyli między innymi żołnierze. Następnie firma ogłosiła rozpoczęcie sprzedaży zestawu dla jednostek Sił Obronnych Ukrainy.

Wymiary platformy gąsienicowej wynoszą 590 × 490 × 280 mm. Masa własna wersji podstawowej wraz z akumulatorem wynosi około 4,6 kg. W zależności od wyposażenia waga może wynosić od 4 do 6 kg.

Jednocześnie producent twierdzi, że robot jest w stanie przewozić do 16 kg ładunku i osiągać prędkość do 10 km/h.

Aby obniżyć koszty konstrukcji, inżynierowie wykorzystali komponenty powszechnie stosowane w dronach FPV, a także przekładnie własnej konstrukcji. Według przedstawiciela firmy platforma może poruszać się po piasku i terenie bagiennym. Jednak producent nie opublikował jeszcze niezależnych wyników testów przejezdności i zasięgu.

„W rezultacie powstała platforma o wartości 25 tysięcy hrywien, porównywalna z prostym dronem FPV” – wyjaśnił przedstawiciel firmy „Vitrolom”.

Podana kwota dotyczy podstawowego wyposażenia z radiowym sterowaniem i akumulatorem. Ostateczna cena może się różnić w zależności od wyposażenia robota.

Jedną z cech charakterystycznych tego projektu jest możliwość transportu robota naziemnego za pomocą ciężkiego multikoptera. Zgodnie z zamysłem inżynierów, multikopter typu „Vampire” lub „Heavy Shot” może przetransportować kompaktową platformę gąsienicową bliżej obszaru wykonywania zadania. Po wylądowaniu robot będzie kontynuował ruch samodzielnie.

Podobną taktykę stosują już ukraińskie siły zbrojne. Wcześniej serwis „Militari 24” informował, że Trzeci Korpus Armii podczas operacji „Vivaldi” dostarczał roboty kamikadze typu NRK za pomocą ciężkich dronów na tyły rosyjskich sił zbrojnych. W tym przypadku zrobotyzowane zespoły były transportowane drogą powietrzną na znaczne odległości, po czym wykonywały zadania na ziemi.

Kolejnym przykładem takiej technologii jest NRK „Desantnik”, który został przystosowany do zrzutu z drona-bombowca. Jednocześnie producent nie poinformował jeszcze o potwierdzonym zrzucie bojowym właśnie robota „Kret”.

Do sterowania platformą twórcy proponują kilka opcji łączności. Wersja podstawowa wykorzystuje kanał radiowy, osobna modyfikacja może działać przez światłowód, a kompleks „Kryt-Zoria” proponuje się wyposażyć w terminal satelitarny Starlink Mini.

Każde z tych rozwiązań ma swoje specyficzne cechy. Kanał światłowodowy jest niezależny od typowych zakłóceń radiowych na linii sterującej, jednak możliwości kompleksu są ograniczone długością i stanem kabla.

Łączność satelitarna z kolei otwiera dodatkowe możliwości w zakresie zdalnego sterowania. Jednak jej dostępność zależy od warunków eksploatacji i ograniczeń danej usługi.

Producent nie podał na razie potwierdzonego zasięgu działania żadnej z modyfikacji.

Naziemne zespoły zrobotyzowane mogą być szczególnie przydatne tam, gdzie dronom FPV trudno jest zbliżyć się do celu. Chodzi w szczególności o kryjówki, pomieszczenia i tereny o skomplikowanej rzeźbie terenu.

Kompaktowa platforma gąsienicowa jest w stanie zbliżyć się do obiektu bez konieczności bezpośredniej obecności operatora w pobliżu strefy zagrożenia. W firmie „Vitrolom” zaznaczają, że „Kryt” jest przeznaczony między innymi do wykorzystania dostępnej dla wojska amunicji serii TM-62. Jednocześnie twórcy nie ujawniają szczegółów dotyczących ewentualnego zastosowania bojowego.

Roboty naziemne już wykonują podobne zadania na froncie. Na przykład NRK „Gimli” dostarczał ciężki ładunek do wlotu rurociągu gazowego, z którego korzystało rosyjskie wojsko. W odróżnieniu od tej platformy „Kret” został zaprojektowany jako ultralekki zestaw o mniejszym ładunku użytecznym, ale znacznie wygodniejszy w transporcie.

Podwozie gąsienicowe wykorzystuje się również do zadań inżynieryjnych. W szczególności NRK 16. Brygady Wsparcia rozstawia zapory z drutu kolczastego, umożliwiając wykonywanie tej pracy bez obecności saperów na otwartym terenie.

W przypadku „Krota” twórcy postawili na kompaktowość, niską cenę i możliwość jednorazowego użycia.

Według informacji firmy „Vitrolom”, po przeprowadzeniu testów terenowych rozpoczęła ona sprzedaż tego systemu dla jednostek wojskowych. Jednak na razie nie ma danych dotyczących liczby wyprodukowanych robotów, dostaw seryjnych ani potwierdzonych przypadków zniszczenia wroga.

O nowym projekcie poinformował serwis „Oboronka” po rozmowie z przedstawicielem firmy „Vitrolom” podczas imprezy IRON HALLOWEEN PARTY 2026.

Przypomnijmy, że polskie firmy PK MIL i SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne zawarły partnerstwo w celu przygotowania się do uruchomienia produkcji ukraińskich kołowych samobieżnych zestawów artyleryjskich „Bogdana” kalibru 155 mm. Projekt przewiduje nie tylko produkcję systemów artyleryjskich, ale także organizację ich konserwacji i napraw.

Wcześniej Zakład Ciężkiej Budowy Maszyn w Kramatorsku podał aktualną cenę ukraińskiej 155-milimetrowej samobieżnej i holowanej haubicy „Bogdana”.Zakład Ciężkiej Budowy Maszyn w Kramatorsku podał aktualną cenę ukraińskiej 155-milimetrowej samobieżnej i holowanej haubicy „Bogdana”.

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