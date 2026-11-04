Украинская компания представила сверхлегкий наземный робот «Крит»

Украинская компания «Витролом» представила компактный гусеничный наземный роботизированный комплекс «Крот», предназначенный для доставки зарядов к позициям противника. Платформа весит около 4,6 кг, способна перевозить до 16 кг груза, а её базовая версия стоит от 25 тысяч гривен. Благодаря небольшой массе робота его можно транспортировать с помощью тяжёлого дрона-бомбардировщика.

По словам разработчика, «Крот» был создан по запросу военных как простой и относительно недорогой одноразовый робот для применения вблизи укреплений, траншей и зданий.

Платформа прошла полевые испытания, в частности с участием военнослужащих. После этого компания объявила о начале продаж комплекса для подразделений Сил обороны Украины.

Габариты гусеничной платформы составляют 590 × 490 × 280 мм. Снаряженная масса базовой версии вместе с аккумулятором достигает примерно 4,6 кг. В зависимости от комплектации вес может составлять от 4 до 6 кг.

При этом производитель заявляет, что робот способен перевозить до 16 кг груза и развивать скорость до 10 км/ч.

Чтобы снизить стоимость конструкции, инженеры использовали компоненты, широко применяемые в FPV-дронах, а также редукторы собственной разработки. По словам представителя компании, платформа может передвигаться по песку и болотистой местности. Однако независимых результатов испытаний проходимости и запаса хода производитель пока не обнародовал.

«В итоге получилась платформа стоимостью 25 тысяч гривен, сопоставимая по уровню с простейшей FPV-моделью», — пояснил представитель «Витролома».

Указанная сумма относится к базовой комплектации с радиоуправлением и аккумулятором. Окончательная стоимость может варьироваться в зависимости от оснащения робота.

Одной из особенностей разработки является возможность транспортировки наземного робота с помощью тяжелого мультикоптера. По замыслу инженеров, бомбер типа Vampire или Heavy Shot может перенести компактную гусеничную платформу ближе к району выполнения задачи. После приземления робот продолжит движение самостоятельно.

Подобную тактику уже используют украинские военные. Ранее издание «Милитари 24» сообщало, что Третий армейский корпус в ходе операции «Вивальди» доставлял НРК-камикадзе с помощью тяжелых беспилотников в тыл российских войск. В этом случае роботизированные комплексы перебрасывались по воздуху на значительное расстояние, после чего они выполняли задачи на земле.

Еще один пример такой технологии — НРК «Десантник», который приспособили к сбросу с дрона-бомбардировщика. В то же время производитель пока не сообщал о подтвержденном боевом десантировании именно робота «Крот».

Для управления платформой разработчики предлагают несколько вариантов связи. Базовая версия использует радиоканал, отдельная модификация может работать через оптоволокно, а комплекс «Крот-Заря» предлагается оснащать спутниковым терминалом Starlink Mini.

Каждое из этих решений имеет свои особенности. Оптоволоконный канал не зависит от обычных радиопомех на линии управления, однако возможности комплекса ограничиваются длиной и состоянием кабеля.

Спутниковая связь, в свою очередь, открывает дополнительные возможности для дистанционного управления. Однако её доступность зависит от условий эксплуатации и ограничений соответствующего сервиса.

Подтвержденную дальность работы ни для одной из модификаций производитель пока не назвал.

Наземные роботизированные комплексы могут быть особенно полезны там, где FPV-дронам сложно приблизиться к цели. Речь идет, в частности, об укрытиях, помещениях и участках со сложным рельефом.

Компактная гусеничная платформа способна приблизиться к объекту без необходимости непосредственного присутствия оператора вблизи опасной зоны. В компании «Витролом» отмечают, что «Крот» рассчитан, среди прочего, на использование доступных военным боеприпасов серии ТМ-62. В то же время подробности возможного боевого применения разработчики не раскрывают.

Наземные роботы уже выполняют подобные задачи на фронте. Например, НРК «Гимли» доставлял тяжелый заряд к входу в газовую трубу, которую использовали российские военные. В отличие от этой платформы, «Крот» разработан как сверхлегкий комплекс с меньшей полезной нагрузкой, но значительно более удобный для транспортировки.

Гусеничное шасси также применяется для инженерных задач. В частности, НРК 16-й бригады поддержки разворачивает заграждения из колючей проволоки, что позволяет выполнять эту работу без присутствия саперов на открытой местности.

В случае с «Кротом» разработчики сделали ставку на компактность, низкую стоимость и возможность одноразового использования.

По информации компании «Витролом», после полевых испытаний она начала продажи комплекса для воинских подразделений. Однако данных о количестве изготовленных роботов, серийных поставках или подтвержденных случаях поражения противника пока нет.

О новой разработке сообщила «Оборонка» после беседы с представителем компании «Витролом» во время мероприятия IRON HALLOWEEN PARTY 2026.

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