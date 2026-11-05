На Буковине завершили ремонт моста на трассе, ведущей к границе с Румынией

В селе Опришени Черновицкой области восстановили мост на международной трассе М-19 Доманово — Тереблече, ведущей к румынской границе. Работы, начатые ещё в 2008 году, удалось завершить после 17-летнего перерыва.

Мост был построен почти 70 лет назад, а в последний раз капитально ремонтировался в 1977 году. Его конструкция получила значительные повреждения во время наводнения 2008 года.

В ходе восстановления специалисты укрепили конструкцию, соорудили металлическую гофрированную арку с бетонным заполнением, установили железобетонные порталы, обновили дорожное покрытие и укрепили берега реки Котовец.

По данным Агентства восстановления, через мост ежедневно проезжает около 8 тысяч автомобилей. Дорога М-19 является частью трансъевропейской транспортной сети, а её протяжённость в пределах Черновицкой области составляет 95 км.

Источник: Агентство восстановления Украины.

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