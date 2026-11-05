布科维纳地区通往罗马尼亚边境的公路上，一座桥梁的维修工程已完工

在切尔诺夫策州奥普里舍尼村，位于通往罗马尼亚边境的M-19多马诺韦—特雷布列切国际公路上的一座桥梁已修复完毕。 这项始于2008年的工程，在停工17年后终于得以完工。

该桥建于近70年前，上次进行大修是在1977年。2008年的洪水中，其结构遭受了严重损毁。

在修复过程中，专家们加固了桥体结构，搭建了内填混凝土的金属波纹拱，安装了钢筋混凝土桥墩，更新了路面，并加固了科托维茨河的河岸。

据重建署数据显示，每天约有8000辆汽车通过该桥。M-19公路是跨欧洲交通网络的一部分，其在切尔诺夫策州境内的全长为95公里。

来源：乌克兰重建署。

在波尔塔瓦州，R-60号公路（克罗列韦茨—科诺托普—罗姆尼—皮里亚廷）的维修工作仍在继续。 目前，承包商正在修复该路段受损最严重的区段，该路段在连接苏姆州北部地区与首都及乌克兰中部地区的交通网络中发挥着重要作用。该路线还被用于人道主义物资运输和人员疏散。

基辅市切尔尼戈夫斯卡地铁站附近的高架桥维修工程即将完工。

基辅市在支付两个区道路坑洞修补费用时，发现预算损失近420万格里夫纳。据调查显示，支付这些工程款时使用的车辆当时实际位于切尔尼戈夫。

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