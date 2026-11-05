W miejscowości Oprysheny w obwodzie czerniowickim odnowiono most na międzynarodowej trasie M-19 Domanowe – Tereblecze, prowadzącej do granicy z Rumunią. Prace, rozpoczęte jeszcze w 2008 roku, udało się zakończyć po 17-letniej przerwie.

Most zbudowano prawie 70 lat temu, a ostatni gruntowny remont przeprowadzono w 1977 roku. Jego konstrukcja uległa znacznym uszkodzeniom podczas powodzi w 2008 roku.

W trakcie renowacji specjaliści wzmocnili konstrukcję, zamontowali metalowy łuk falisty z betonowym wypełnieniem, zainstalowali portale żelbetowe, odnowili nawierzchnię drogową oraz umocnili brzegi rzeki Kotowiec.

Według danych Agencji Odbudowy przez most przejeżdża codziennie około 8 tysięcy samochodów. Droga M-19 stanowi część transeuropejskiej sieci transportowej, a jej długość na terenie obwodu czerniowieckiego wynosi 95 km.

Źródło: Agencja Odbudowy Ukrainy.

W obwodzie poltawskim trwają prace remontowe na drodze R-60 Krolevets – Konotop – Romny – Pyriatyn. Obecnie firmy wykonawcze odnawiają najbardziej zniszczone odcinki trasy, która odgrywa ważną rolę w połączeniach transportowych północnych rejonów obwodu sumskiego ze stolicą i centralnymi regionami Ukrainy. Trasa ta jest również wykorzystywana do transportu humanitarnego i ewakuacji.

W Kijowie dobiegają końca prace remontowe wiaduktu w pobliżu stacji metra „Czernihivska”.

W Kijowie wykryto straty budżetowe w wysokości prawie 4,2 mln hrywien podczas rozliczania napraw punktowych dróg w dwóch dzielnicach. Według ustaleń śledztwa prace były rozliczane z wykorzystaniem maszyn, które w tym czasie znajdowały się w Czernihowie.

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