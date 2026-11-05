Посол ЕС Матернова рассказала, как готовится к суровой зиме в Киеве

Делегация Европейского Союза в Украине продолжает работать в полном составе и готовится к возможным перебоям с электроэнергией, водой и отоплением зимой.

Об этом рассказала посол ЕС в Украине Катарина Матернова в интервью «Укринформу».

По её словам, представительство уже подготовило запасы питьевой и технической воды на случай перебоев с водоснабжением и проблем с канализацией. Также в офисе есть зарядные станции EcoFlow и мощный резервный генератор.

«Мы здесь, с вами. У нас много сотрудников. Мы работаем на полную мощность и вместе со всеми готовимся к зиме», — подчеркнула Матернова.

Посол добавила, что сотрудники Делегации ЕС планируют оставаться в Киеве и уже запасаются теплой одеждой.

Источник: Катарина Матернова, интервью «Укринформу».

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова показала, как выглядит работа Делегации ЕС в Киеве во время российских атак. Дипломатка опубликовала фотографии из офиса и рассказала о взрывах, которые были слышны и видны из здания представительства.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова рассказала, что из-за постоянных российских атак на Киев больше не спит в постели. Дипломатка отметила, что засыпает на матрасе в ванной комнате гостиничного номера, поскольку считает это место самым безопасным.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова считает вполне реалистичными и жизнеспособными перспективы нашего государства обрести полноправное членство в ЕС к 2030 году.

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