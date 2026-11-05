Ambasadorka UE Maternowa opowiedziała, jak przygotowuje się do trudnej zimy w Kijowie

Delegacja Unii Europejskiej na Ukrainie nadal działa w pełnym składzie i przygotowuje się na ewentualne przerwy w dostawach energii elektrycznej, wody i ogrzewania w okresie zimowym.

Poinformowała o tym ambasador UE na Ukrainie Katarina Maternowa w wywiadzie dla agencji Ukrinform.

Jak powiedziała, przedstawicielstwo przygotowało już zapasy wody pitnej i technicznej na wypadek przerw w dostawach wody i problemów z kanalizacją. W biurze znajdują się również stacje ładujące EcoFlow oraz wydajny generator rezerwowy.

„Jesteśmy tu, razem z wami. Mamy wielu pracowników. Pracujemy na pełnych obrotach i razem z wami przygotowujemy się do zimy” – podkreśliła Maternová.

Ambasadorka dodała, że pracownicy Delegacji UE planują pozostać w Kijowie i już zaopatrują się w ciepłą odzież.

Źródło: Katarzyna Maternová, wywiad dla Ukrinformu.

Ambasador Unii Europejskiej w Ukrainie Katarzyna Maternová pokazała, jak wygląda praca Delegacji UE w Kijowie podczas rosyjskich ataków. Dyplomatka opublikowała zdjęcia z biura i opowiedziała o wybuchach, które były słyszalne i widoczne z budynku przedstawicielstwa.

Ambasador Unii Europejskiej na Ukrainie Katarina Maternová powiedziała, że z powodu ciągłych rosyjskich ataków na Kijów nie śpi już w łóżku. Dyplomatka zaznaczyła, że zasypia na materacu w łazience pokoju hotelowego, ponieważ uważa to miejsce za najbezpieczniejsze.

Ambasador Unii Europejskiej na Ukrainie Katarzyna Maternowa uważa, że perspektywy uzyskania przez nasz kraj pełnoprawnego członkostwa w UE do 2030 roku są całkowicie realistyczne i wykonalne.

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