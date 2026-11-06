W dzielnicy Darnytsia w Kijowie doszło do pęknięcia miejskiego kolektora – ścieki wpływają do jeziora Nebrezh

6 listopada w dzielnicy Darnytsia w Kijowie doszło do poważnej awarii infrastruktury komunalnej. W pobliżu budowy kompleksu mieszkaniowego „H2O” w dzielnicy Poźnaki doszło do pęknięcia głównego kolektora miejskiego. W wyniku tego ścieki zalały okoliczny teren i przedostały się do jeziora Nebrezh.

Mieszkańcy wzywają służby komunalne do natychmiastowego usunięcia wycieku ścieków i zlikwidowania skutków awarii.

Według aktywistów awaria miała miejsce wieczorem 4 listopada. Ścieki zaczęły wyciekać przez spoiny betonowej obudowy, którą pokryty jest system kolektora, i spływać do jeziora Nebrezh. Trzeciego dnia po pęknięciu w okolicy unosi się okropny smród ścieków, wyczuwalny daleko poza miejscem awarii.

Nebreż to jedno z największych słodkowodnych jezior bezodpływowych grupy Osokorkowskiej w dzielnicy Darnytska w Kijowie, zajmujące ósme miejsce pod względem powierzchni w stolicy. Zbiornik o powierzchni ponad 44 ha i głębokości do 32 m położony jest na południe od ulicy Kolektornej i połączony jest kanałami z sąsiednimi jeziorami Tiahle i Martyshiv. Nebrezh jest tradycyjnym i popularnym miejscem wypoczynku oraz wędkowania dla mieszkańców Poźnjaków i Osokorków.

„Z powodu nadmiernego obciążenia służb awaryjnych «Kyivvodokanal», w szczególności z powodu przerw w dostawie energii elektrycznej, nie doszło do szybkiej reakcji i podjęcia natychmiastowych działań mających na celu zapobieżenie przedostawaniu się ścieków do zbiornika” – zaznaczają członkowie społeczności.

W społeczności zwraca się uwagę, że centralny kolektor miejski składa się z rur o dużej średnicy oraz starego, grawitacyjnego betonowego koryta, które oficjalnie znajduje się w stanie awaryjnym. Dodatkowe obciążenie niszczące przestarzałe sieci powoduje ciężki sprzęt – betonomieszarki i ciężarówki z piaskiem, które nieustannie jeżdżą na budowę osiedla „N2O”.

To już nie pierwszy tego typu przypadek. Według aktywistów zimą doszło do wycieku z kolektora podczas podłączania przez dewelopera sieci osiedla do miejskiej kanalizacji.

„Już pod koniec wiosny, jeszcze przed ogrzaniem się wody w jeziorze, jej stan gwałtownie się pogorszył. Po pobraniu próbek wykryto znaczne domieszki fekalne. Wcześniej coś takiego nigdy nie miało miejsca” – czytamy w oświadczeniu.

Mieszkańcy wzywają służby komunalne do natychmiastowego podjęcia działań w celu powstrzymania wycieku ścieków i usunięcia jego skutków, ponieważ sytuacja ta grozi prawdziwą katastrofą ekologiczną dla tego popularnego miejsca wypoczynku mieszkańców Kijowa.

Informuje o tym społeczność Ekopark Osokorki.

Przypomnijmy, że sąd unieważnił pozwolenie na budowę kontrowersyjnego osiedla mieszkaniowego w Osokorkach.

Na Osokorkach demontowany jest nielegalny wiadukt.

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