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6 листопада у Дарницькому районі Києва сталася масштабна комунальна аварія. Біля будівництва житлового комплексу «Н2О» на Позняках прорвало центральний міський колектор. Унаслідок цього нечистоти затопили прилеглу територію та потрапили в озеро Небреж.

Місцеві мешканці закликають комунальні служби невідкладно усунути витік стічних вод і ліквідувати наслідки аварії.

За даними активістів, аварія сталася увечері 4 листопада. Стічні води почали сочитися крізь шви бетонного короба, яким накрита система колектора, та стікати в озеро Небреж. На третій день після прориву в районі стоїть жахливий сморід каналізаційних стоків, який відчувається далеко за межами місця аварії.

Небреж – одне з найбільших прісноводних безстічних озер Осокорківської групи у Дарницькому районі Києва, яке займає восьме місце за площею в столиці. Водойма площею понад 44 га та завглибшки до 32 м розташована на південь від вулиці Колекторної та сполучена протоками з сусідніми озерами Тягле та Мартишів. Небреж є традиційним і популярним місцем відпочинку та рибальства для мешканців Позняків й Осокорків.

«Через надмірну завантаженість аварійної служби «Київводоканалу», зокрема через відключення електроенергії, швидкої реакції та негайних дій для припинення потрапляння стоків у водойму не відбулося», – зазначають у спільноті.

У спільноті зазначають, що центральний міський колектор складається з труб великого діаметра та старого самоплинного бетонного жолоба, який офіційно перебуває в аварійному стані. Додаткове руйнівне навантаження на застарілі мережі створює важка техніка – бетоновози та вантажівки з піском, які постійно їздять на будівництво ЖК «Н2О».

Це вже не перший подібний випадок. За словами активістів, взимку витікання з колектора сталося під час підключення забудовником мереж ЖК до міської каналізації.

«А вже наприкінці весни, ще до нагріву води в озері, її стан різко погіршився . Після взяття проб були виявлені значні фекальні домішки. Раніше такого ніколи не було», – йдеться у заяві.

Місцеві мешканці закликають комунальні служби негайно вжити заходів для припинення витоку нечистот та ліквідації наслідків, адже ситуація загрожує повноцінною екологічною катастрофою для популярного місця відпочинку киян.

Про це повідомляє спільнота «Екопарк Осокорки».

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