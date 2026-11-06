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У Дарницькому районі Києва прорвало міський колектор – стоки течуть в озеро Небреж

UA NEWS 06 Листопада 2026 14:01
У Дарницькому районі Києва прорвало міський колектор – стоки течуть в озеро Небреж
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6 листопада у Дарницькому районі Києва сталася масштабна комунальна аварія. Біля будівництва житлового комплексу «Н2О» на Позняках прорвало центральний міський колектор. Унаслідок цього нечистоти затопили прилеглу територію та потрапили в озеро Небреж.

Місцеві мешканці закликають комунальні служби невідкладно усунути витік стічних вод і ліквідувати наслідки аварії.

За даними активістів, аварія сталася увечері 4 листопада. Стічні води почали сочитися крізь шви бетонного короба, яким накрита система колектора, та стікати в озеро Небреж. На третій день після прориву в районі стоїть жахливий сморід каналізаційних стоків, який відчувається далеко за межами місця аварії.

Небреж – одне з найбільших прісноводних безстічних озер Осокорківської групи у Дарницькому районі Києва, яке займає восьме місце за площею в столиці. Водойма площею понад 44 га та завглибшки до 32 м розташована на південь від вулиці Колекторної та сполучена протоками з сусідніми озерами Тягле та Мартишів. Небреж є традиційним і популярним місцем відпочинку та рибальства для мешканців Позняків й Осокорків.

«Через надмірну завантаженість аварійної служби «Київводоканалу», зокрема через відключення електроенергії, швидкої реакції та негайних дій для припинення потрапляння стоків у водойму не відбулося», – зазначають у спільноті.

У спільноті зазначають, що центральний міський колектор складається з труб великого діаметра та старого самоплинного бетонного жолоба, який офіційно перебуває в аварійному стані. Додаткове руйнівне навантаження на застарілі мережі створює важка техніка – бетоновози та вантажівки з піском, які постійно їздять на будівництво ЖК «Н2О».

Це вже не перший подібний випадок. За словами активістів, взимку витікання з колектора сталося під час підключення забудовником мереж ЖК до міської каналізації.

«А вже наприкінці весни, ще до нагріву води в озері, її стан різко погіршився . Після взяття проб були виявлені значні фекальні домішки. Раніше такого ніколи не було», – йдеться у заяві.

Місцеві мешканці закликають комунальні служби негайно вжити заходів для припинення витоку нечистот та ліквідації наслідків, адже ситуація загрожує повноцінною екологічною катастрофою для популярного місця відпочинку киян.

Допис у спільноті «Екопарк Осокорки»

Про це повідомляє спільнота «Екопарк Осокорки».

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