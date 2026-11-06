基辅达尔尼茨基区的一条市政污水主管道发生破裂——污水正流入内布雷日湖

11月6日，基辅达尔尼茨基区发生了一起大规模市政事故。 在波兹尼亚基区“H2O”住宅小区施工现场附近，一条城市中央污水主管道发生破裂。由此导致污水淹没了周边区域，并流入内布雷日湖。

当地居民呼吁市政部门立即修复污水泄漏并清理事故造成的后果。

据活动人士称，事故发生于11月4日晚。污水开始从覆盖污水管网系统的混凝土箱体接缝处渗出，并流入涅布雷日湖。 事故发生后的第三天，该区域仍弥漫着令人作呕的下水道恶臭，其气味甚至能飘散到事故现场远方。

内布雷日湖是基辅达尔尼茨基区奥索科尔基群中最大的淡水闭合湖之一，其面积在首都排名第八。 该水体面积超过44公顷，最深处达32米，位于科莱克托尔纳街以南，并通过水道与邻近的蒂亚格勒湖和马尔蒂什夫湖相连。 内布雷日湖是波兹尼亚基和奥索科尔基居民传统且受欢迎的休闲和垂钓胜地。

“由于‘基辅水务’应急服务部门工作量过大，特别是因停电原因，未能迅速反应并立即采取措施阻止污水流入水体，”该社区指出。

该社群指出，市中心主污水收集管网由大口径管道和一条老旧的自流式混凝土沟渠组成，后者官方认定已处于紧急状态。 重型机械——混凝土搅拌车和运沙卡车——因持续往返于“N2O”住宅区施工现场，给陈旧的管网带来了额外的破坏性负荷。

这已不是第一次发生此类事件。据活动人士称，去年冬天，在开发商将住宅区的管网接入城市下水道系统时，就曾发生过污水管网泄漏的情况。

“到了春末，在湖水尚未变暖之前，湖水状况就急剧恶化。采样检测后发现含有大量粪便杂质。此前从未发生过这种情况，”声明中写道。

当地居民呼吁市政部门立即采取措施，阻止污水泄漏并消除其影响，因为这一情况可能给基辅市民喜爱的休闲胜地带来一场全面的生态灾难。

“奥索科尔基生态公园”社群报道了这一消息。

需要提醒的是，法院已撤销了奥索科尔基区那处备受争议的住宅区项目的建设许可。

奥索科尔基地区正在拆除一座非法高架桥。

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