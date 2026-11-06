В Дарницком районе Киева произошел прорыв городского коллектора — сточные воды стекают в озеро Небреж

6 ноября в Дарницком районе Киева произошла крупная авария на инженерных сетях. Возле строительной площадки жилого комплекса «Н2О» на Позняках произошел прорыв центрального городского коллектора. В результате сточные воды затопили прилегающую территорию и попали в озеро Небреж.

Местные жители призывают коммунальные службы безотлагательно устранить утечку сточных вод и ликвидировать последствия аварии.

По данным активистов, авария произошла вечером 4 ноября. Сточные воды начали сочиться сквозь швы бетонного короба, которым покрыта система коллектора, и стекать в озеро Небреж. На третий день после прорыва в районе стоит ужасная вонь канализационных стоков, которая ощущается далеко за пределами места аварии.

Небреж — одно из крупнейших пресноводных безсточных озер Осокорковской группы в Дарницком районе Киева, занимающее восьмое место по площади в столице. Водоем площадью более 44 га и глубиной до 32 м расположен к югу от улицы Коллекторной и соединен протоками с соседними озерами Тягле и Мартышев. Небреж является традиционным и популярным местом отдыха и рыбалки для жителей Позняков и Осокорков.

«Из-за чрезмерной загруженности аварийной службы «Киевводоканала», в частности из-за отключения электроэнергии, быстрой реакции и немедленных действий по прекращению попадания стоков в водоем не последовало», — отмечают в сообществе.

В сообществе отмечают, что центральный городской коллектор состоит из труб большого диаметра и старого самотечного бетонного желоба, который официально находится в аварийном состоянии. Дополнительную разрушительную нагрузку на устаревшие сети создает тяжелая техника – бетоновозы и грузовики с песком, которые постоянно ездят на строительство ЖК «Н2О».

Это уже не первый подобный случай. По словам активистов, зимой утечка из коллектора произошла во время подключения застройщиком сетей жилого комплекса к городской канализации.

«А уже в конце весны, ещё до нагрева воды в озере, её состояние резко ухудшилось. После отбора проб были обнаружены значительные фекальные примеси. Раньше такого никогда не было», — говорится в заявлении.

Местные жители призывают коммунальные службы немедленно принять меры по прекращению утечки нечистот и ликвидации последствий, ведь ситуация грозит полномасштабной экологической катастрофой для популярного места отдыха киевлян.

Об этом сообщает сообщество «Экопарк Осокорки».

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