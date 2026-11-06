Film: W obwodzie lwowskim spadł pierwszy śnieg, synoptycy przewidują ochłodzenie w Ukrainie

6 listopada pierwszy śnieg pokrył niektóre obszary obwodu lwowskiego. Zimowe krajobrazy uchwycono w powiecie stryjskim, w szczególności w kurorcie „Plai” oraz w Slavskim.

Zgodnie z prognozą Lwowskiego Regionalnego Centrum Hydrometeorologii, 6 listopada pogodę w obwodzie determinuje front atmosferyczny nadciągający z północy. W rejonach górskich spodziewane są opady deszczu z mokrym śniegiem, a temperatura powietrza w ciągu dnia wyniesie od 4 do 9 stopni Celsjusza.

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W nocy temperatura w regionie mogła spaść do 4 stopni poniżej zera. Synoptycy ostrzegali również przed mgłą i gołoledzią na niektórych odcinkach dróg.

W Karpatach temperatura spadła do -9°C: jaka pogoda będzie panować w najbliższych dniach.

Na początku listopada w Ukrainie znacznie się ochłodziło, a w najbliższych dniach temperatura będzie nadal spadać. Jednak okres ten nie będzie długotrwały: już po 10 listopada w większości regionów spodziewane jest ocieplenie.

Już od 4 listopada na Ukrainie możliwe są opady w postaci deszczu z mokrym śniegiem. Jednocześnie, według wstępnych prognoz synoptyków, średnia temperatura powietrza w ciągu miesiąca będzie odpowiadać normie klimatycznej.

Tej zimy w Ukrainie ilość opadów może przekroczyć normę klimatyczną o 20–40%. Nie oznacza to jednak, że sezon będzie śnieżny: ze względu na przewagę ciepłego powietrza znad Atlantyku opady będą często występować w postaci deszczu lub mokrego śniegu.

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