Відео: На Львівщині випав перший сніг, синоптики прогнозують похолодання в Україні

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6 листопада перший сніг засипав окремі райони Львівської області. Зимові краєвиди зафіксували на Стрийщині, зокрема на курорті «Плай» та у Славському.

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 6 листопада погоду в області визначає атмосферний фронт із півночі. У гірських районах очікуються дощі з мокрим снігом, а температура повітря вдень становитиме від 4 до 9 градусів тепла.

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Вночі температура в області могла опускатися до 4 градусів морозу. Синоптики також попереджали про туман та ожеледицю на окремих ділянках доріг.

У Карпатах температура опустилася до -9°С: якою буде погода найближчими днями.

На початку листопада в Україні помітно похолодало, і найближчими днями температура продовжить знижуватися. Однак тривалим холодний період не буде: вже після 10 листопада в більшості областей очікується потепління.

Уже з 4 листопада в Україні можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Водночас, за попередніми прогнозами синоптиків, середня температура повітря протягом місяця відповідатиме кліматичній нормі.

Цієї зими в Україні кількість опадів може на 20–40% перевищити кліматичну норму. Однак це не означає, що сезон буде сніжним: через переважання теплого повітря з Атлантики опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу.

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