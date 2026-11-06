Видео: Во Львовской области выпал первый снег, синоптики прогнозируют похолодание в Украине

6 ноября первый снег засыпал отдельные районы Львовской области. Зимние пейзажи зафиксировали в Стрыйском районе, в частности на курорте «Плай» и в Славском.

По прогнозу Львовского регионального центра по гидрометеорологии, 6 ноября погоду в области определяет атмосферный фронт с севера. В горных районах ожидаются дожди с мокрым снегом, а температура воздуха днём составит от 4 до 9 градусов тепла.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/img-2568.mp4

Ночью температура в области могла опускаться до 4 градусов мороза. Синоптики также предупреждали о тумане и гололеде на отдельных участках дорог.

В Карпатах температура опустилась до -9°С: какая будет погода в ближайшие дни.

В начале ноября в Украине заметно похолодало, и в ближайшие дни температура продолжит снижаться. Однако длительным холодный период не будет: уже после 10 ноября в большинстве областей ожидается потепление.

Уже с 4 ноября в Украине возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. В то же время, по предварительным прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в течение месяца будет соответствовать климатической норме.

Этой зимой в Украине количество осадков может на 20–40% превысить климатическую норму. Однако это не означает, что сезон будет снежным: из-за преобладания теплого воздуха с Атлантики осадки часто будут выпадать в виде дождя или мокрого снега.

Читай нас в