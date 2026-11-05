«Холостяк» Кравцов отреагировал на секс-компромат в отношении бывшей участницы проекта

Главный герой 15-го сезона шоу «Холостяк», баскетболист Вячеслав Кравцов, публично поддержал бывшую участницу проекта Анну Мишак после появления в сети информации о её прошлом. Блогер Богдан Беспалов выяснил, что 32-летняя женщина ранее создавала контент для взрослых.

Эта информация вызвала волну ироничных постов о Мишак в соцсети Threads. На один из таких постов обратил внимание Кравцов. Спортсмен подчеркнул, что посторонние люди не знают всех обстоятельств прошлого участницы, поэтому не должны осуждать её или принижать пережитый ею опыт.

Что известно о «секс-компромате» на Анну Мишак

После выхода в эфир третьего выпуска «Холостяка-15», в котором Анна Мишак не получила розу, Богдан Беспалов обратил внимание на некоторое несоответствие между образом участницы, создаваемым командой шоу, и реальной жизнью. В рамках проекта женщину охарактеризовали как инженера-дроностроителя, пережившую тяжелый удар — потерю мужа на войне, однако сумевшую найти в себе силы двигаться дальше.

В то же время другую сторону жизни Анны Мишак, о которой блогеру рассказали инсайдеры, создатели реалити-шоу не показали.

«Она — Анна Мишак в шоу, а в жизни на самом деле — Анна Савич. В интернете много её фото и видео «клубничного» характера. Она из «клубничной» индустрии. Как это выглядит со стороны? Если Аня собирает дроны, то она большая умница. Но как это связать с общим образом? Мы показываем обществу, какая она невероятная женщина: потеряла мужа, но продолжила строить свою жизнь. Потом ты открываешь картинки Google под другой фамилией, и там совсем не та «дронарня», – сказал Беспалов.

По словам блогера, интимные кадры с Анной Мишак появлялись в сети ещё где-то с 2018 года. Богдан Беспалов подчеркнул, что ни в коем случае не осуждает женщину, но хотел бы услышать чёткое разъяснение этой ситуации.

Заявление Вячеслава Кравцова

Когда вышеупомянутая информация об участнице проекта всплыла в сети, один из пользователей Threads опубликовал пост, в котором говорилось: «Хотя Анна Мишак и ушла из шоу «Холостяк», но я все еще продолжаю ее смотреть. Если вы понимаете, о чём я».

Баскетболист решил не оставлять подобные упреки в адрес женщины без внимания, поэтому оставил под публикацией развернутый комментарий: «Не вижу в этом ничего смешного. Вы не знаете этого человека и его прошлого, что он пережил и с какими испытаниями столкнулся в жизни. Может, он собирал деньги на помощь семье, которая попала в беду. Может, у него были еще причины, о которых никто не знает. Так унижать человека нельзя. Бросьте камень тот, кто здесь без греха».

Об этом говорится на платформе Threads.

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Напомним, что Сеть взорвал утечка информации об участницах нового сезона «Холостяка».



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