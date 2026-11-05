《单身汉》节目选手克拉夫佐夫就前参赛者涉及的性丑闻作出回应

真人秀节目《单身汉》第15季的主角、篮球运动员维亚切斯拉夫·克拉夫佐夫，在网络上出现关于前参赛者安娜·米沙克过往经历的消息后，公开表示支持她。 博主博格丹·贝斯帕洛夫查证发现，这位32岁的女性此前曾制作成人内容。

这一消息在社交平台Threads上引发了一波针对米沙克的讽刺性帖子。克拉夫佐夫注意到了其中一条帖子。 这位运动员强调，局外人并不了解该参赛者过去的所有情况，因此不应指责她，也不应贬低她所经历的一切。

关于安娜·米沙克的“性丑闻”有哪些已知信息

在《单身汉-15》第三期节目播出后，安娜·米沙克未能获得玫瑰，博格丹·贝斯帕洛夫指出，节目组塑造的参赛者形象与她的现实生活之间存在一定不符。 在节目中，她被描述为一名无人机工程师，曾经历过失去丈夫的沉痛打击——丈夫在战争中牺牲，但她仍能从内心汲取力量继续前行。

与此同时，真人秀制作方并未展现安娜·米沙克生活的另一面——而这正是内部人士向博主透露的内容。

“节目里的她是安娜·米沙克，但现实生活中其实是安娜·萨维奇。网上有很多她‘草莓’风格的照片和视频。她来自‘草莓’行业。 从旁观者的角度看，这会是什么样子？如果安娜会组装无人机，那她就是个聪明人。但这该如何与她的整体形象联系起来呢？我们向社会展示她是一位多么了不起的女性：失去了丈夫，却依然继续建设自己的生活。 “但如果你用另一个姓氏在谷歌图片上搜索，那里出现的就完全不是那个‘无人机达人’了，”贝斯帕洛夫说道。

据这位博主称，安娜·米沙克的私密照片早在2018年左右就已出现在网络上。博格丹·贝斯帕洛夫强调，他绝不谴责这位女性，但希望听到对此事的明确解释。

维亚切斯拉夫·克拉夫佐夫的声明

当上述关于该项目参与者的信息在网上流传时，一位Threads用户发帖写道：“虽然安娜·米沙克已经离开了《单身汉》节目，但我仍然会继续关注她。 如果你懂我的意思。”

这位篮球运动员决定不放任针对该女性的此类指责，因此在帖子下留了一条长篇评论：“我看不出有什么好笑的。 你们并不了解这个人及其过往，不知道她经历过什么，也不知道她的人生面临过哪些挑战。也许她是在为家庭遭遇的变故筹集善款。也许她还有其他无人知晓的理由。这样贬低一个人是不对的。 谁能说自己毫无过错，就先扔石头吧。”

相关内容发布在Threads平台上。

真人秀节目《单身汉》的参赛者达莉娅·哈里托诺娃将代表乌克兰参加2026年在东京举行的“国际小姐”选美大赛。

回顾一下，新一季《单身汉》参赛者名单的泄露曾在网络上引发轰动。



图片、视频：《单身汉》冠军卡捷琳娜·洛佐维茨卡与歌手吉达亚特·塞伊多夫结为夫妇。

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