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Kravtsov, uczestnik programu „Kawaler”, odniósł się do kompromitujących informacji o charakterze seksualnym dotyczących byłej uczestniczki programu

UA NEWS 05 listopada 2026 16:42
Kravtsov, uczestnik programu „Kawaler”, odniósł się do kompromitujących informacji o charakterze seksualnym dotyczących byłej uczestniczki programu

Główny bohater 15. sezonu programu „Kawaler”, koszykarz Wiaczesław Kravtsow, publicznie wyraził poparcie dla byłej uczestniczki programu Anny Myszak po tym, jak w sieci pojawiły się informacje o jej przeszłości. Bloger Bogdan Bespalow ustalił, że 32-letnia kobieta tworzyła wcześniej treści dla dorosłych.

Informacja ta wywołała falę ironicznych wpisów na temat Myszak w serwisie społecznościowym Threads. Na jeden z takich wpisów zwrócił uwagę Kravtsov. Sportowiec podkreślił, że osoby postronne nie znają wszystkich okoliczności z przeszłości uczestniczki, dlatego nie powinny jej potępiać ani umniejszać znaczenia jej doświadczeń.

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Co wiadomo o „seks-kompromacie” dotyczącym Anny Myszak

Po emisji trzeciego odcinka programu „Kawaler-15”, w którym Anna Myshak nie otrzymała róży, Bogdan Bespalow zwrócił uwagę na pewną rozbieżność między wizerunkiem uczestniczki, jaki kreuje ekipa programu, a jej prawdziwym życiem. W ramach projektu kobietę przedstawiono jako inżynierkę zajmującą się dronami, która przeżyła bolesny cios – utratę męża na wojnie, ale zdołała znaleźć w sobie siłę, by iść dalej.

''Холостяк'' Кравцов зробив заяву про учасницю, на яку злили ''секс-компромат'': ви не знаєте, що вона пережила

Jednocześnie twórcy reality show nie pokazali drugiej strony życia Anny Myszak, o której blogerowi opowiedzieli informatorzy.

„W programie to Anna Myszak, a w rzeczywistości – Anna Sawicz. W internecie jest mnóstwo jej zdjęć i filmów o charakterze »truskawkowym«. Pochodzi z branży »truskawkowej«. Jak to wygląda z boku? Jeśli Ania montuje drony, to jest bardzo bystra. Ale jak to pogodzić z ogólnym wizerunkiem? Pokazujemy społeczeństwu, jaką jest niesamowitą kobietą: straciła męża, ale nadal budowała swoje życie. Potem otwierasz zdjęcia w Google pod innym nazwiskiem i tam wcale nie ma tej „dronowej dziewczyny” – powiedział Bespalow.

Według blogera intymne zdjęcia z Anną Myszak pojawiały się w sieci już mniej więcej od 2018 roku. Bogdan Bespalow podkreślił, że w żadnym wypadku nie potępia tej kobiety, ale chciałby usłyszeć jasne wyjaśnienie tej sytuacji.

Oświadczenie Wiaczesława Kravcowa

Kiedy wspomniane powyżej informacje o uczestniczce programu pojawiły się w sieci, jeden z użytkowników Threads opublikował wpis, w którym napisał: „Chociaż Anna Myszak odeszła z programu „Kawaler”, to nadal ją oglądam. Jeśli wiecie, o co mi chodzi”.

Koszykarz postanowił nie pozostawić takich zarzutów pod adresem kobiety bez echa, więc pod publikacją zamieścił obszerny komentarz: „Nie widzę w tym nic śmiesznego. Nie znacie tej osoby ani jej przeszłości, tego, co przeżyła i z jakimi wyzwaniami musiała się zmierzyć w życiu. Może zbierała pieniądze na pomoc rodzinie dotkniętej nieszczęściem. Może miała jeszcze inne powody, o których nikt nie wie. Nie można tak poniżać człowieka. Niech rzuci kamieniem ten, kto jest bez grzechu”.

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Informacja ta pojawiła się na platformie Threads.

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Przypomnijmy, że w sieci wywołał burzę wyciek informacji o uczestniczkach nowego sezonu programu „Kawaler”.
 

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