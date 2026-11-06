Sąd nakazał aresztowanie Walerija Ladicy na 59 dni w sprawie starć w Pietropawłowskiej Borszczagowce

Wobec Walerii Ladicy, podejrzanej o udział w wydarzeniach w Petropawliwskiej Borszczagowce, zastosowano środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego na 59 dni z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 66 tysięcy hrywien. Informację tę przekazała korespondentka „Suspilne”.

Według danych śledztwa Ladika nawoływała tłum do przewrócenia autobusu Gwardii Narodowej, w którym znajdowali się żołnierze, i sama popychała ten pojazd służbowy.

Jak twierdzi adwokat, kobieta spontanicznie przyjechała do budynku w Borszczagowce po tym, jak dowiedziała się z mediów społecznościowych o rzekomym bezprawnym przetrzymywaniu żołnierzy. Sama Ladika oświadczyła, że nie pojechała tam z zamiarem wyrządzenia komuś krzywdy i nie wiedziała, że budynek był obiektem wojskowym.

Źródło: Suspilne

Starcia w Petropawłowskiej Borszczagowce zakończyły się postawieniem zarzutów 18-letniemu chłopakowi.

Wcześniej organy ścigania zidentyfikowały 130 uczestników zamieszek w Petropawłowskiej Borszczagowce.

Sąd aresztował osobę podejrzaną o udział w zamieszkach w Petropawliwskiej Borszczagowce.

Dowódca Gwardii Narodowej potwierdził zatrzymanie osób powracających z północno-zachodniej strefy w Petropawliwskiej Borszczagowce.

Wyhivskyi wyjaśnił, jakie konsekwencje grożą rodzicom nastolatka za udział w zamieszkach w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

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