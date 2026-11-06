Суд поместил Валерию Ладицу под стражу на 59 дней по делу о столкновениях в Петропавловской Борщаговке

Валерии Ладице, подозреваемой в причастности к событиям в Петропавловской Борщаговке, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 59 дней с возможностью внесения залога в размере 66 тысяч гривен. Об этом сообщает корреспондент «Суспильного».

По данным следствия, Ладика призывала толпу опрокинуть автобус Нацгвардии, в котором находились военные, и сама толкала служебный транспорт.

По словам адвоката, женщина спонтанно приехала к дому в Борщаговке после того, как узнала о якобы незаконном удержании военных из социальных сетей. Сама Ладика заявила, что не ехала туда с намерением кому-то навредить и не знала, что здание было военным объектом.

Источник: Суспильне

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