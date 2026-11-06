W ramach 1. korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Azow” utworzono 51. pułk wsparcia „Gersa”. Jednostka ta będzie się specjalizować w wsparciu inżynieryjnym.

Głównymi zadaniami nowej formacji będą budowa umocnień obronnych, tworzenie zapór inżynieryjnych, pokonywanie przeszkód oraz zapewnianie przemieszczania się własnych oddziałów.

Historia „Gersy” rozpoczęła się w 2023 roku od batalionu sił wsparcia 12. brygady specjalnego przeznaczenia „Azow”. Jego skład osobowy tworzyli ochotnicy, weterani, doświadczeni inżynierowie wojskowi i saperzy.

Jednostka stopniowo rozrosła się z niewielkiej grupy do kompanii inżynieryjno-saperowej.

W 2025 roku kompanię przekształcono w batalion, który zajmował się minowaniem zdalnym i ręcznym, przygotowywaniem pozycji, przepraw oraz linii obronnych. Zdobyte doświadczenie stało się podstawą do utworzenia odrębnego pułku wsparcia.

O utworzeniu jednostki poinformowano na stronie internetowej korpusu.

W ramach Gwardii Narodowej utworzone zostaną pułki systemów bezzałogowych oraz pułki odpowiedzialne za ochronę przestrzeni powietrznej.

W korpusie Azow skomentowano starcie w pobliżu punktu dyslokacji w Pietropawłowskiej Borszczagowce

Czytaj nas na