Українська компанія представила надлегкий наземний робот Кріт

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Українська компанія «Вітролом» представила компактний гусеничний наземний роботизований комплекс «Кріт», призначений для доставки зарядів до позицій противника. Платформа важить близько 4,6 кг, здатна перевозити до 16 кг вантажу, а її базова версія коштує від 25 тисяч гривень. Завдяки невеликій масі робота можна транспортувати важким дроном-бомбером.

За словами розробника, «Крота» створили на запит військових як простий і відносно недорогий одноразовий робот для застосування поблизу укріплень, траншей і будівель.

Платформа пройшла польові випробування, зокрема за участі військовослужбовців. Після цього компанія оголосила про початок продажів комплексу для підрозділів Сил оборони України.

Габарити гусеничної платформи становлять 590 × 490 × 280 мм. Споряджена маса базової версії разом з акумулятором сягає приблизно 4,6 кг. Залежно від комплектації вага може становити від 4 до 6 кг.

Водночас виробник заявляє, що робот здатний перевозити до 16 кг вантажу та розвивати швидкість до 10 км/год.

Щоб зменшити вартість конструкції, інженери використали компоненти, поширені у FPV-дронах, а також редуктори власної розробки. За словами представника компанії, платформа може пересуватися піском і болотистою місцевістю. Однак незалежних результатів випробувань прохідності та запасу ходу виробник поки не оприлюднив.

«У підсумку вийшла платформа вартістю 25 тисяч гривень на рівні простенької FPV-шки», – пояснив представник «Вітролому».

Зазначена сума стосується базової комплектації з радіокеруванням та акумулятором. Кінцева вартість може змінюватися залежно від оснащення робота.

Однією з особливостей розробки є можливість транспортування наземного робота важким мультикоптером. За задумом інженерів, бомбер на кшталт Vampire або Heavy Shot може перенести компактну гусеничну платформу ближче до району виконання завдання. Після приземлення робот продовжить рух самостійно.

Подібну тактику вже використовують українські військові. Раніше видання «Мілітарі 24» повідомляло, що Третій армійський корпус під час операції «Вівальді» доставляв НРК-камікадзе важкими безпілотниками в тил російських військ. У цьому випадку роботизовані комплекси перекидали повітрям на значну відстань, після чого вони виконували завдання на землі.

Ще один приклад такої технології – НРК «Десантник», який пристосували до скидання з дрона-бомбера. Водночас виробник поки не повідомляв про підтверджене бойове десантування саме робота «Кріт».

Для керування платформою розробники пропонують кілька варіантів зв'язку. Базова версія використовує радіоканал, окрема модифікація може працювати через оптоволокно, а комплекс «Кріт-Зоря» пропонують оснащувати супутниковим терміналом Starlink Mini.

Кожне з цих рішень має свої особливості. Оптоволоконний канал не залежить від звичайних радіозавад на лінії керування, однак можливості комплексу обмежуються довжиною та станом кабелю.

Супутниковий зв'язок, своєю чергою, відкриває додаткові можливості для дистанційного керування. Проте його доступність залежить від умов експлуатації та обмежень відповідного сервісу.

Підтверджену дальність роботи для жодної з модифікацій виробник наразі не назвав.

Наземні роботизовані комплекси можуть бути особливо корисними там, де FPV-дронам складно наблизитися до цілі. Йдеться, зокрема, про укриття, приміщення та ділянки зі складним рельєфом.

Компактна гусенична платформа здатна наблизитися до об'єкта без необхідності безпосередньої присутності оператора поблизу небезпечної зони. У компанії «Вітролом» зазначають, що «Кріт» розрахований, серед іншого, на використання доступних військовим боєприпасів серії ТМ-62. Водночас подробиці можливого бойового застосування розробники не розкривають.

Наземні роботи вже виконують подібні завдання на фронті. Наприклад, НРК «Гімлі» доставляв важкий заряд до входу в газову трубу, яку використовували російські військові. На відміну від цієї платформи, «Кріт» розроблений як надлегкий комплекс із меншим корисним навантаженням, але значно зручніший для транспортування.

Гусеничні шасі також застосовують для інженерних завдань. Зокрема, НРК 16-ї бригади підтримки розгортає загородження з колючого дроту, даючи змогу виконувати цю роботу без присутності саперів на відкритій місцевості.

У випадку з «Кротом» розробники зробили ставку на компактність, низьку вартість і можливість одноразового використання.

За інформацією компанії «Вітролом», після польових випробувань вона відкрила продажі комплексу для військових підрозділів. Однак даних про кількість виготовлених роботів, серійні постачання або підтверджені випадки ураження противника наразі немає.

Про нову розробку повідомила «Оборонка» після розмови з представником компанії «Вітролом» під час заходу IRON HALLOWEEN PARTY 2026.

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