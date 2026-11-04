一家乌克兰公司推出了超轻型地面机器人“克里特”

乌克兰公司“维特罗洛姆”推出了一款名为“鼹鼠”的紧凑型履带式地面机器人系统，用于将爆炸物运送至敌方阵地。 该平台重约4.6公斤，可运载多达16公斤的货物，其基础版本售价从2.5万格里夫纳起。得益于较轻的重量，该机器人可由重型轰炸无人机进行运输。

据开发者称，“克里特”是应军方要求研发的，作为一款简单且相对廉价的一次性机器人，用于在工事、战壕和建筑物附近执行任务。

该平台已通过包括军人参与在内的实地测试。随后，该公司宣布开始向乌克兰国防军各部队销售该系统。

该履带式平台的尺寸为590 × 490 × 280毫米。基础版本的整备质量（含电池）约为4.6公斤。根据配置不同，重量可在4至6公斤之间。

同时，制造商表示，该机器人能够运载重达16公斤的货物，最高时速可达10公里/小时。

为了降低制造成本，工程师们采用了FPV无人机中常见的组件，以及自主研发的减速器。据公司代表称，该平台可在沙地和沼泽地带行进。 不过，制造商尚未公布关于通过能力和续航里程的独立测试结果。

“最终，这款售价2.5万格里夫纳的平台，性能已达到普通FPV飞行器的水平，”“维特罗洛姆”公司的代表解释道。

上述价格指配备无线遥控器和电池的基础配置。最终价格可能因机器人的配置不同而有所变化。

该设计的一大特色在于，这款地面机器人可由重型多旋翼无人机进行运输。根据工程师的构想，像“吸血鬼”（Vampire）或“重炮”（Heavy Shot）这样的轰炸机，能够将这款紧凑型履带平台运送到任务执行区域附近。 着陆后，机器人将自主继续行进。

乌克兰军队已开始采用此类战术。 此前，“Military 24”媒体曾报道，第三军团在“维瓦尔第”行动期间，曾利用重型无人机将“自杀式”机器人运送至俄军后方。 在此情况下，这些机器人系统被空运至相当远的距离，随后在地面执行任务。

该技术的另一个例子是“空降兵”无人机，它已被改装为可从轰炸无人机上投放。不过，制造商目前尚未公布“鼹鼠”机器人确切执行过实战空投的案例。

针对平台的控制，开发人员提供了多种通信方案。基础版本采用无线电通信，特定型号可通过光纤工作，而“鼹鼠-曙光”系统则建议配备Starlink Mini卫星终端。

每种方案各有特点。光纤通道不受控制线路上常规无线电干扰的影响，但该系统的性能受限于光缆的长度和状态。

卫星通信则为远程控制开辟了更多可能性。但其可用性取决于运行条件及相应服务的限制。

目前，制造商尚未公布任何型号的确认工作距离。

地面机器人系统在FPV无人机难以接近目标的场合可能特别有用。这尤其指掩体、室内空间以及地形复杂的区域。

这种紧凑型履带式平台能够接近目标，而无需操作员直接在危险区域附近待命。 “维特罗洛姆”公司指出，“鼹鼠”除其他用途外，还设计用于使用军方现有的TM-62系列弹药。不过，研发人员并未透露其可能的实战应用细节。

地面机器人已在前线执行过类似任务。例如，“吉姆利”无人机曾将重型炸药运送到俄军使用的天然气管道入口处。 与该平台不同，“鼹鼠”作为超轻型系统设计，虽然有效载荷较小，但运输起来要方便得多。

履带式底盘还被用于工程任务。特别是，第16支援旅的无人作战机器人正在架设带刺铁丝网障碍物，使工兵无需在开阔地带亲自操作即可完成这项工作。

就“鼹鼠”而言，开发人员着重突出了其结构紧凑、成本低廉以及可一次性使用等特点。

据“维特罗洛姆”公司透露，在完成野外测试后，该公司已开始向军事单位销售该系统。不过，目前尚无关于机器人生产数量、批量交付或已确认击中敌方目标的案例数据。

“奥博隆卡”在2026年“IRON HALLOWEEN PARTY”活动期间与“维特罗洛姆”公司代表交谈后，报道了这一新研发成果。

值得一提的是，波兰公司PK MIL与SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne已建立合作伙伴关系，为启动乌克兰155毫米口径“博格丹”轮式自行火炮的生产做准备。 该项目不仅包括制造火炮系统，还包括组织其技术维护和维修工作。

此前，克拉马托尔斯克重型机床制造厂公布了乌克兰155毫米“博格丹”自行和牵引榴弹炮的最新价格。克拉马托尔重型机床厂公布了乌克兰155毫米“博格丹”自行和牵引榴弹炮的最新价格。

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