Драпатый разрешил некоторым военнослужащим служить по месту жительства своих детей

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, воспитывающие и содержащие детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, смогут проходить службу по месту жительства своих детей или в ближайшей возможной местности.

По результатам обращения Офиса военного омбудсмена Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый принял решение о неукоснительном выполнении Положения о прохождении военной службы при рассмотрении рапортов о переводе таких бойцов по семейным обстоятельствам.

Перевод будет осуществляться на равнозначные или нижестоящие должности в воинские части или органы военного управления с учетом уровня укомплектованности подразделений. Аналогичные обращения об обеспечении такой возможности направлены также в Госпограничную службу, Госспецтрансслужбу и Нацгвардию.

Источник: Офис военного омбудсмена.

Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый провели совместное совещание, в ходе которого обсудили ситуацию на фронте, планы России и насущные потребности Сил обороны.

Главком Драпатый приказал усилить контроль за ВЛК в Украине.

Читай нас в