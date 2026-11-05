Drapatyj zezwolił niektórym żołnierzom na służbę w miejscu zamieszkania ich dzieci

Żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, którzy wychowują i utrzymują dzieci niepełnosprawne w wieku do 18 lat, będą mogli pełnić służbę w miejscu zamieszkania swoich dzieci lub w najbliższej możliwej okolicy.

W wyniku wniosku Biura Rzecznika Praw Żołnierzy Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Mykhailo Drapatiy podjął decyzję o bezwzględnym przestrzeganiu przepisów dotyczących pełnienia służby wojskowej podczas rozpatrywania wniosków o przeniesienie takich żołnierzy ze względów rodzinnych.

Przeniesienia będą dokonywane na stanowiska o równorzędnym lub niższym stopniu w jednostkach wojskowych lub organach dowodzenia wojskowego, z uwzględnieniem poziomu obsady kadrowej podjednostek. Podobne wnioski dotyczące zapewnienia takiej możliwości skierowano również do Państwowej Służby Granicznej, Państwowej Służby Transportu Specjalnego oraz Gwardii Narodowej.

Źródło: Biuro wojskowego rzecznika praw obywatelskich.

Minister obrony Ukrainy Jewhen Khmara oraz głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Mykhailo Drapatiy odbyli wspólne spotkanie, podczas którego omówili sytuację na froncie, plany Rosji oraz pilne potrzeby Sił Obronnych.

Naczelny dowódca Drapatyj nakazał wzmocnienie kontroli nad liniami energetycznymi na Ukrainie.

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