Командир 93-й ОМБр Шамиль Крутков станет заместителем командующего Сухопутными войсками

Командир 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Шамиль Крутков займет должность заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ.

На новой должности он будет отвечать за совершенствование систем подготовки и комплектования подразделений, повышение боеспособности войск, а также повышение эффективности проверок в бригадах.

Задачей Круткова будет распространение боевого опыта 93 ОМБр на все Сухопутные войска. Шамиль Крутков возглавил «Холодный Яр» в ноябре 2024 года, став самым молодым комбригом в Вооруженных силах Украины.

Источник: hromadske.

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