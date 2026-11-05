Dowódca 93. Brygady Pancernej Szamil Krutkow zostanie zastępcą dowódcy Sił Lądowych
Dowódca 93. oddzielnej brygady zmechanizowanej „Kholodny Yar” Szamil Krutkow obejmie stanowisko zastępcy dowódcy Sił Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy.
Na nowym stanowisku będzie odpowiedzialny za usprawnienie systemów szkolenia i uzupełniania składów jednostek, zwiększenie zdolności bojowej wojsk, a także poprawę skuteczności kontroli w brygadach.
Zadaniem Krutkowa będzie przeniesienie doświadczeń bojowych 93. OMB na całe Siły Lądowe. Shamil Krutkov stanął na czele „Kholodny Yar” w listopadzie 2024 roku, stając się najmłodszym dowódcą brygady w Siłach Zbrojnych Ukrainy.
Źródło: hromadske.
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