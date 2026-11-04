Prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Kijowie skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko 70-letniemu mężczyźnie, którego podejrzewa się o zorganizowanie zabójstwa na zlecenie swojej byłej żony oraz próbę sfałszowania jej testamentu. Za realizację tego przestępczego planu zaoferował łącznie 10 tysięcy dolarów amerykańskich.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa konflikt między byłymi małżonkami wynikał z podziału majątku. Z powodu nieprzyjaznych relacji z kobietą mężczyzna postanowił zorganizować jej zabójstwo i zwrócił się o pomoc do znajomego, który miał znaleźć wykonawcę.

Za zabójstwo byłej żony oskarżony zaoferował 10 tysięcy dolarów amerykańskich. Podczas spotkania przekazał osobie, która miała wykonać zlecenie, 5 tysięcy dolarów zaliczki.

Mężczyzna przekazał również zdjęcia byłej żony, informacje o jej miejscu zamieszkania oraz własnoręcznie narysował plan domu. Resztę kwoty – kolejne 5 tysięcy dolarów – obiecał przekazać po wykonaniu zlecenia.

Funkcjonariusze organów ścigania kontrolowali przebieg wydarzeń. Zabójstwo kobiety zostało zainscenizowane, a zleceniodawcy przesłano zdjęcia, na których rzekomo była martwa.

Wierząc, że zbrodnia została popełniona, mężczyzna przekazał drugą część obiecanej zapłaty. Następnie został zatrzymany na gorącym uczynku.

Ponadto, zgodnie z materiałami śledztwa, mężczyzna próbował zorganizować sfałszowanie testamentu swojej byłej żony, aby przejąć należący do niej majątek.

Za sporządzenie fałszywego dokumentu zaoferował 3 tysiące dolarów amerykańskich. W tym celu przekazał kopie dokumentów kobiety oraz 1 tysiąc dolarów zaliczki. Jednak również ten plan nie powiódł się.

W ramach postępowania karnego poszkodowana wniosła powództwo cywilne i domaga się odszkodowania w wysokości 5 milionów hrywien za krzywdę moralną.

Śledztwo przedprocesowe prowadzili śledczy z Wydziału Śledczego Głównego Zarządu Policji w obwodzie kijowskim przy wsparciu operacyjnym funkcjonariuszy Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej Ukrainy.

Akt oskarżenia został już przekazany do sądu. Ostateczną decyzję w sprawie winy mężczyzny ma podjąć sąd.

Poinformowała o tym prokuratura obwodowa w Kijowie.

Przypomnijmy, że na podstawie materiałów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy sąd skazał na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia agenta FSB, który przygotowywał zamach na jednego z kierowników regionalnego oddziału SBU w obwodzie donieckim. Ukraińscy kontrwywiadowcy z wyprzedzeniem wykryli plany rosyjskich służb specjalnych i zatrzymali sprawcę w kwietniu tego roku.

Agent FSB z Zaporoża został skazany na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.

Wcześniej w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy zdemaskowano agenta FSB, który doprowadził do rosyjskiego ataku na oddział operatorów bezzałogowych statków powietrznych.

Wcześniej kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał w Kijowie 18-letniego mieszkańca Odessy, podejrzanego o zdradę stanu.

W obwodzie rówieńskim agent FSB, który przygotowywał podłożenie ładunku wybuchowego na torach kolejowych przed przejazdem pociągu towarowego, został skazany na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.

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