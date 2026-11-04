Dzisiaj, 4 listopada, zatrzymano dwóch sędziów Sądu Rejonowego Pechersk w Kijowie. Równolegle trwają zakrojone na szeroką skalę przeszukania w siedzibach pracowników Policji Narodowej i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Czynności śledcze prowadzone są obecnie jednocześnie pod 37 adresami.

Informują

o tym kanały Telegramu.

Istnieją również informacje, że wśród zatrzymanych znajduje się skandalicznie znany sędzia Roman Novak. Roman Novak pracuje w Sądzie Rejonowym Pecherskim od 2008 roku. We wrześniu 2013 roku Rada Najwyższa wybrała go na to stanowisko na czas nieokreślony.

Był już przedmiotem postępowań dyscyplinarnych przed Najwyższą Radą Wymiaru Sprawiedliwości, a jego oświadczenia majątkowe oraz niektóre orzeczenia sądowe stały się przedmiotem zainteresowania dziennikarzy. W lutym 2024 roku Pierwsza Izba Dyscyplinarna Najwyższej Rady Wymiaru Sprawiedliwości pociągnęła Nowaka do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Postępowanie dotyczyło jego działań podczas rozpatrywania sprawy związanej z dostępem do dokumentów Trybunału Konstytucyjnego Ukrainy. Skargi złożyli sędzia TKU Ołeksandr Kasminin oraz sam Trybunał Konstytucyjny.

W listopadzie 2024 roku Novak odrzucił wniosek prokuratury o przedłużenie zawieszenia w pełnieniu obowiązków zastępcy komendanta rejonowego oddziału policji w Berehowie, Jana Mikszy. Według wersji śledczych był on zamieszany w organizację nielegalnego przewiezienia za granicę ponad 20 mężczyzn. Serwis „Sledstvo.Info” poinformował, że po wydaniu orzeczenia przez Novaka Miksza miał powrócić do pracy.

W mediach poruszano kwestię oświadczenia majątkowego sędziego Nowaka. W maju 2025 roku magazyn „190” przeanalizował oświadczenie majątkowe Nowaka za rok 2024. Według tej publikacji sędzia zadeklarował między innymi:

zakup w 2024 roku mieszkania o powierzchni 74,2 m² dla nieletniego syna za prawie 6 mln hrywien; wkład własny wyniósł 2,9 mln hrywien;

pożyczkę w wysokości 70 tys. dolarów od adwokata Wiaczesława Bliźniuczenka;

samochód Toyota RAV4 Hybrid z 2023 r., zakupiony za prawie 1,6 mln hrywien;

40 tys. dolarów oszczędności gotówkowych.

Wydanie zwróciło również uwagę na nieruchomości, których wartość nie została wskazana w oświadczeniu. Jest to dziennikarska analiza oświadczenia, a nie ustalony fakt bezprawnego wzbogacenia się.

Przypomnijmy, że detektywi Narodowego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pierwszego zastępcę szefa departamentu ochrony państwowości Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generała Siergieja Dukę.

Funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali Walentynę Molodą, która podczas incydentu w Pietropawłowskiej Borszczagowce w obwodzie kijowskim twierdziła, że w budynku znajdują się rzekomi „zakładnicy”, i przedstawiała się jako lekarka oraz właścicielka kliniki „Med-Prestige”.





Czytaj nas na