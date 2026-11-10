W Zakarpaciu wykryto przemyt diamentów o wartości ponad 1 mln dolarów, w którym brał udział celnik

W Zakarpaciu organy ścigania wykryły kanał nielegalnego przywozu diamentów, kamieni szlachetnych oraz ekskluzywnej biżuterii ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zgodnie z ustaleniami śledztwa w procederze przemytu brał udział obecny pracownik urzędu celnego w Zakarpaciu.

Podczas ujawnienia operacji organy ścigania skonfiskowały biżuterię o łącznej wartości ponad 1 mln dolarów.

Podczas przeszukań zabezpieczono biżuterię o wartości ponad miliona dolarów

Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania samochodu, warsztatu jubilerskiego oraz butiku. Skonfiskowano kamienie szlachetne i wyroby jubilerskie o szacunkowej wartości ponad 1 mln dolarów amerykańskich.

Trwa dochodzenie przedprocesowe w sprawie nadużycia władzy lub stanowiska służbowego oraz przemytu towarów (cz. 2 art. 364, cz. 2 art. 201-3 Kodeksu Karnego Ukrainy).

Po przeprowadzeniu ekspertyz organy ścigania mają ustalić ostateczną wysokość szkód wyrządzonych państwu oraz podjąć decyzję w sprawie postawienia zarzutów osobom zamieszanym w sprawę.

Informację tę podała Prokuratura Generalna.



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