В Закарпатье раскрыли контрабанду бриллиантов на сумму свыше 1 млн долларов с участием таможенника

В Закарпатье правоохранители раскрыли канал незаконного ввоза бриллиантов, драгоценных камней и эксклюзивных ювелирных изделий из Объединенных Арабских Эмиратов. По данным следствия, к контрабандной схеме был причастен действующий сотрудник Закарпатской таможни.

В ходе раскрытия схемы правоохранители изъяли драгоценности общей стоимостью более 1 млн долларов.

В ходе обысков изъяли драгоценности на сумму свыше миллиона долларов

Правоохранители провели обыски в автомобиле, ювелирной мастерской и бутике. Были изъяты драгоценные камни и ювелирные изделия ориентировочной стоимостью более 1 млн долларов США.

Досудебное расследование продолжается по фактам злоупотребления властью или служебным положением и контрабанды товаров (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 201-3 УК Украины).

После проведения экспертиз правоохранители должны установить окончательный размер ущерба, нанесенного государству, и решить вопрос о предъявлении подозрения причастным лицам.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.



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