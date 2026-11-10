+6° Киев +4° Варшава +6° Вашингтон
$ 45.49 € 51.03 zł 11.62
$ 45.49 € 51.03 zł 11.62
+6° Киев +4° Варшава +6° Вашингтон
Новости Украина

В Закарпатье раскрыли контрабанду бриллиантов на сумму свыше 1 млн долларов с участием таможенника

UA NEWS 10 Ноября 2026 14:14
В Закарпатье раскрыли контрабанду бриллиантов на сумму свыше 1 млн долларов с участием таможенника

В Закарпатье правоохранители раскрыли канал незаконного ввоза бриллиантов, драгоценных камней и эксклюзивных ювелирных изделий из Объединенных Арабских Эмиратов. По данным следствия, к контрабандной схеме был причастен действующий сотрудник Закарпатской таможни.

В ходе раскрытия схемы правоохранители изъяли драгоценности общей стоимостью более 1 млн долларов.

На Закарпатті викрили контрабанду діамантів з ОАЕ
На Закарпатті викрили контрабанду діамантів з ОАЕ
На Закарпатті викрили контрабанду діамантів з ОАЕ
На Закарпатті викрили контрабанду діамантів з ОАЕ
На Закарпатті викрили контрабанду діамантів з ОАЕ
На Закарпатті викрили контрабанду діамантів з ОАЕ
На Закарпатті викрили контрабанду діамантів з ОАЕ

В ходе обысков изъяли драгоценности на сумму свыше миллиона долларов

Правоохранители провели обыски в автомобиле, ювелирной мастерской и бутике. Были изъяты драгоценные камни и ювелирные изделия ориентировочной стоимостью более 1 млн долларов США.

Досудебное расследование продолжается по фактам злоупотребления властью или служебным положением и контрабанды товаров (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 201-3 УК Украины).

После проведения экспертиз правоохранители должны установить окончательный размер ущерба, нанесенного государству, и решить вопрос о предъявлении подозрения причастным лицам.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
 

В Украине раскрыли масштабную контрабанду наркотического средства «кратом» из Чехии.

 

Читай нас в
Загружай наше приложение