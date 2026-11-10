В Закарпатье раскрыли контрабанду бриллиантов на сумму свыше 1 млн долларов с участием таможенника
В Закарпатье правоохранители раскрыли канал незаконного ввоза бриллиантов, драгоценных камней и эксклюзивных ювелирных изделий из Объединенных Арабских Эмиратов. По данным следствия, к контрабандной схеме был причастен действующий сотрудник Закарпатской таможни.
В ходе раскрытия схемы правоохранители изъяли драгоценности общей стоимостью более 1 млн долларов.
В ходе обысков изъяли драгоценности на сумму свыше миллиона долларов
Правоохранители провели обыски в автомобиле, ювелирной мастерской и бутике. Были изъяты драгоценные камни и ювелирные изделия ориентировочной стоимостью более 1 млн долларов США.
Досудебное расследование продолжается по фактам злоупотребления властью или служебным положением и контрабанды товаров (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 201-3 УК Украины).
После проведения экспертиз правоохранители должны установить окончательный размер ущерба, нанесенного государству, и решить вопрос о предъявлении подозрения причастным лицам.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
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