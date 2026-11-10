На Закарпатті викрили контрабанду діамантів на понад $1 млн за участю митника

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На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного ввезення діамантів, дорогоцінного каміння та ексклюзивних ювелірних виробів з Об’єднаних Арабських Еміратів. За даними слідства, до контрабандної схеми був причетний чинний працівник Закарпатської митниці.

Під час викриття оборудки правоохоронці вилучили коштовності загальною вартістю понад 1 млн доларів.

Під час обшуків вилучили коштовності на понад мільйон доларів

Правоохоронці провели обшуки автомобіля, ювелірної майстерні та бутика. Вилучили дорогоцінне каміння й ювелірні вироби орієнтовною вартістю понад 1 млн доларів США.

Досудове розслідування триває за фактами зловживання владою або службовим становищем та контрабанди товарів (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 201-3 КК України).

Після проведення експертиз правоохоронці мають встановити остаточний розмір збитків, завданих державі, та вирішити питання щодо повідомлення причетним особам про підозру.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.



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