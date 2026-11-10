Film: Kuleba zaproponował połączenie obwodów Ukrainy

Uważa on, że warto powrócić do ustroju terytorialnego, który będzie odpowiadał historycznym prawidłowościom rozwoju Ukrainy.

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„Na przykład powinna istnieć Wołyń, powinna istnieć Galicja, powinno istnieć Zaporoże, powinna istnieć Slobozhanszczyzna, Siwerszczyzna i tak dalej, i tym podobne. Powinno dojść do konsolidacji jednostek terytorialnych” – podsumował Kuleba.