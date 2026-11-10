Film: Kuleba zaproponował połączenie obwodów Ukrainy
Były minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba opowiedział się za zmianą obecnego podziału terytorialnego Ukrainy, który – jak twierdzi – jest dziedzictwem ZSRR. Wśród potencjalnych nowych regionów wymienił Wołyń i Siverszczyznę.
Uważa on, że warto powrócić do ustroju terytorialnego, który będzie odpowiadał historycznym prawidłowościom rozwoju Ukrainy.
„Na przykład powinna istnieć Wołyń, powinna istnieć Galicja, powinno istnieć Zaporoże, powinna istnieć Slobozhanszczyzna, Siwerszczyzna i tak dalej, i tym podobne. Powinno dojść do konsolidacji jednostek terytorialnych” – podsumował Kuleba.