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Film: Kuleba zaproponował połączenie obwodów Ukrainy

UA NEWS 10 listopada 2026 14:22
Film: Kuleba zaproponował połączenie obwodów Ukrainy

Były minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba opowiedział się za zmianą obecnego podziału terytorialnego Ukrainy, który – jak twierdzi – jest dziedzictwem ZSRR. Wśród potencjalnych nowych regionów wymienił Wołyń i Siverszczyznę.

 
 

Uważa on, że warto powrócić do ustroju terytorialnego, który będzie odpowiadał historycznym prawidłowościom rozwoju Ukrainy.

„Na przykład powinna istnieć Wołyń, powinna istnieć Galicja, powinno istnieć Zaporoże, powinna istnieć Slobozhanszczyzna, Siwerszczyzna i tak dalej, i tym podobne. Powinno dojść do konsolidacji jednostek terytorialnych” – podsumował Kuleba.

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