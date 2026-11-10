Видео: Кулеба предложил объединить области Украины

Он считает, что следует вернуться к территориальному устройству, которое будет соответствовать историческим закономерностям развития Украины.

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«Например, должна быть Волынь, должна быть Галичина, должно быть Запорожье, должна быть Слобожанщина, Северщина и так далее, и тому подобное. Должно произойти укрупнение территориальных единиц», — подытожил Кулеба.