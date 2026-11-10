Видео: Кулеба предложил объединить области Украины
Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил за изменение нынешнего территориального устройства Украины, которое, по его словам, унаследовано от СССР. Среди возможных новых регионов он назвал Волынь и Северщину.
Он считает, что следует вернуться к территориальному устройству, которое будет соответствовать историческим закономерностям развития Украины.
«Например, должна быть Волынь, должна быть Галичина, должно быть Запорожье, должна быть Слобожанщина, Северщина и так далее, и тому подобное. Должно произойти укрупнение территориальных единиц», — подытожил Кулеба.