Ministerstwo Edukacji określiło najpopularniejsze kierunki studiów wśród kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół wyższych w 2026 roku
W 2026 roku najwięcej miejsc finansowanych z budżetu w placówkach kształcenia przedwyższego zawodowego otrzymali kandydaci na kierunek pielęgniarstwo. Drugie miejsce pod względem popularności zajęła specjalność „Budownictwo i inżynieria lądowa”, a trzecie — „Elektrotechnika”.
Najwięcej wniosków złożyli kandydaci posiadający wykształcenie średnie podstawowe (po 9 klasach) – 230 139. Na podstawie pełnego wykształcenia średniego ogólnego (po 11 klasach) wpłynęło 154 151 wniosków
Ponadto kandydaci ubiegali się o przyjęcie do kolegiów na podstawie kwalifikacji robotniczych (26 500 wniosków) oraz stopnia edukacyjno-zawodowego młodszego licencjata, młodszego specjalisty lub młodszego bakalaureata (1 392 wnioski).
Ogółem w pierwszej dziesiątce znalazło się dziesięć kierunków, na które przyjęto od 2 tys. do ponad 7 tys. kandydatów. Różnica między pierwszym a dziesiątym miejscem wynosi ponad trzykrotność.
Najpopularniejsze kierunki wśród przyjętych na studia państwowe:
- Pielęgniarstwo – 7 469;
- Budownictwo i inżynieria lądowa – 4 085;
- Elektrotechnika – 3 847;
- Transport samochodowy – 3 374;
- Technologia żywności – 3 201;
- Budowa maszyn – 2 751;
- Inżynieria rolnicza – 2 674;
- Inżynieria komputerowa – 2 388;
- Inżynieria oprogramowania – 2 304;
- Rachunkowość i podatki – 2 015.
Źródło: Ministerstwo Edukacji
Komisja ds. Edukacji Rady Najwyższej zaleciła utrzymanie modelu egzaminu wieloprzedmiotowego obejmującego 4 przedmioty.
Wcześniej Ukraińskie Centrum Oceny Jakości Edukacji skomentowało sytuację w obwodzie odeskim, gdzie uczestnicy Krajowego Egzaminu Wieloprzedmiotowego spędzili w centrum egzaminacyjnym prawie 13 godzin z powodu długotrwałych alarmów powietrznych. Według danych urzędu absolwentom zaproponowano przeniesienie egzaminu na dodatkową sesję, jednak odmówili oni i postanowili poczekać na zakończenie testów oraz przystąpić do NMT tego samego dnia.
W Radzie Najwyższej zarejestrowano alternatywny projekt ustawy dotyczący zmiany formatu krajowego testu wieloprzedmiotowego (NMT). Dokument przewiduje zmniejszenie liczby przedmiotów egzaminacyjnych z czterech do trzech. Matematyka będzie w takim przypadku przedmiotem do wyboru.