W 2026 roku najwięcej miejsc finansowanych z budżetu w placówkach kształcenia przedwyższego zawodowego otrzymali kandydaci na kierunek pielęgniarstwo. Drugie miejsce pod względem popularności zajęła specjalność „Budownictwo i inżynieria lądowa”, a trzecie — „Elektrotechnika”.

Najwięcej wniosków złożyli kandydaci posiadający wykształcenie średnie podstawowe (po 9 klasach) – 230 139. Na podstawie pełnego wykształcenia średniego ogólnego (po 11 klasach) wpłynęło 154 151 wniosków

Ponadto kandydaci ubiegali się o przyjęcie do kolegiów na podstawie kwalifikacji robotniczych (26 500 wniosków) oraz stopnia edukacyjno-zawodowego młodszego licencjata, młodszego specjalisty lub młodszego bakalaureata (1 392 wnioski).

Ogółem w pierwszej dziesiątce znalazło się dziesięć kierunków, na które przyjęto od 2 tys. do ponad 7 tys. kandydatów. Różnica między pierwszym a dziesiątym miejscem wynosi ponad trzykrotność.

Najpopularniejsze kierunki wśród przyjętych na studia państwowe:

Pielęgniarstwo – 7 469;

Budownictwo i inżynieria lądowa – 4 085;

Elektrotechnika – 3 847;

Transport samochodowy – 3 374;

Technologia żywności – 3 201;

Budowa maszyn – 2 751;

Inżynieria rolnicza – 2 674;

Inżynieria komputerowa – 2 388;

Inżynieria oprogramowania – 2 304;

Rachunkowość i podatki – 2 015.

Źródło: Ministerstwo Edukacji

Komisja ds. Edukacji Rady Najwyższej zaleciła utrzymanie modelu egzaminu wieloprzedmiotowego obejmującego 4 przedmioty.

Wcześniej Ukraińskie Centrum Oceny Jakości Edukacji skomentowało sytuację w obwodzie odeskim, gdzie uczestnicy Krajowego Egzaminu Wieloprzedmiotowego spędzili w centrum egzaminacyjnym prawie 13 godzin z powodu długotrwałych alarmów powietrznych. Według danych urzędu absolwentom zaproponowano przeniesienie egzaminu na dodatkową sesję, jednak odmówili oni i postanowili poczekać na zakończenie testów oraz przystąpić do NMT tego samego dnia.

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