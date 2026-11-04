Минобразования определило самые популярные специальности среди абитуриентов колледжей в 2026 году

В 2026 году наибольшее количество бюджетных мест в учреждениях профессионального предвузовского образования получили абитуриенты, поступающие на специальность «медсестринство». Второе место по популярности заняла специальность «Строительство и гражданская инженерия», а третье — «Электротехника».

Больше всего заявлений подали абитуриенты на основе базового среднего образования (после 9 классов) — 230 139. На основе полного общего среднего образования (после 11 классов) поступило 154 151 заявление

Также в колледжи поступали на основе квалификации рабочего (26 500 заявлений) и образовательно-профессиональной степени младшего бакалавра, младшего специалиста или младшего бакалавра (1 392 заявления).

В целом в первую десятку вошли десять специальностей, на которые зачислили от 2 тыс. до более 7 тыс. абитуриентов. Разница между первым и десятым местами составляет более чем в три раза.

Самые популярные специальности среди зачисленных на бюджет:

Медсестринство – 7 469;

Строительство и гражданская инженерия – 4 085;

Электротехника – 3 847;

Автомобильный транспорт – 3 374;

Пищевые технологии – 3 201;

Машиностроение – 2 751;

Агроинженерия – 2 674;

Компьютерная инженерия – 2 388;

Инженерия программного обеспечения – 2 304;

Учёт и налогообложение – 2 015.

Источник: Минобразования

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