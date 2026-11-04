Минобразования определило самые популярные специальности среди абитуриентов колледжей в 2026 году
В 2026 году наибольшее количество бюджетных мест в учреждениях профессионального предвузовского образования получили абитуриенты, поступающие на специальность «медсестринство». Второе место по популярности заняла специальность «Строительство и гражданская инженерия», а третье — «Электротехника».
Больше всего заявлений подали абитуриенты на основе базового среднего образования (после 9 классов) — 230 139. На основе полного общего среднего образования (после 11 классов) поступило 154 151 заявление
Также в колледжи поступали на основе квалификации рабочего (26 500 заявлений) и образовательно-профессиональной степени младшего бакалавра, младшего специалиста или младшего бакалавра (1 392 заявления).
В целом в первую десятку вошли десять специальностей, на которые зачислили от 2 тыс. до более 7 тыс. абитуриентов. Разница между первым и десятым местами составляет более чем в три раза.
Самые популярные специальности среди зачисленных на бюджет:
- Медсестринство – 7 469;
- Строительство и гражданская инженерия – 4 085;
- Электротехника – 3 847;
- Автомобильный транспорт – 3 374;
- Пищевые технологии – 3 201;
- Машиностроение – 2 751;
- Агроинженерия – 2 674;
- Компьютерная инженерия – 2 388;
- Инженерия программного обеспечения – 2 304;
- Учёт и налогообложение – 2 015.
Источник: Минобразования
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