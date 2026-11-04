教育部公布了2026年大专院校考生中最受欢迎的专业
2026年，在职业预科教育机构中，护理专业获得的预算名额最多。 “建筑与土木工程”专业在受欢迎程度上位居第二，“电气工程”专业位居第三。
申请人数最多的是基于基础中等教育（9年级后）的考生——共230 139人。基于完整普通中等教育（11年级后）的申请共有154 151份
此外，还有基于工人资格证书（26 500份申请）以及初级学士、初级专员或初级学士等教育职业学位（1 392份申请）的考生报考了大专院校。
总体而言，排名前十的专业共有十个，录取人数在2千至7千余人之间。第一名与第十名之间的差距超过三倍。
在公费录取专业中，最受欢迎的专业包括：
- 护理学——7,469人；
- 建筑与土木工程——4,085人；
- 电气工程——3 847人；
- 汽车运输——3 374人；
- 食品技术——3 201；
- 机械制造——2 751；
- 农业工程——2 674；
- 计算机工程——2 388；
- 软件工程——2 304；
- 会计与税务——2 015。
来源：教育部
乌克兰议会教育委员会建议保留全国多学科考试（НМТ）的4门科目模式。
此前，乌克兰教育质量评估中心就敖德萨州的情况发表了评论：由于持续的空袭警报，该州参加全国多学科考试的考生在考场内滞留了近13小时。 据该机构称，考官曾建议毕业生将考试推迟至补考期，但他们拒绝了这一提议，决定等待考试结束，并于当天参加全国多学科考试。
乌克兰最高拉达已登记一项关于修改全国多学科考试（NMT）形式的替代法案。该文件规定将考试科目数量从四门减少至三门。在此情况下，数学将成为选考科目。