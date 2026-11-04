教育部公布了2026年大专院校考生中最受欢迎的专业

2026年，在职业预科教育机构中，护理专业获得的预算名额最多。 “建筑与土木工程”专业在受欢迎程度上位居第二，“电气工程”专业位居第三。

申请人数最多的是基于基础中等教育（9年级后）的考生——共230 139人。基于完整普通中等教育（11年级后）的申请共有154 151份

此外，还有基于工人资格证书（26 500份申请）以及初级学士、初级专员或初级学士等教育职业学位（1 392份申请）的考生报考了大专院校。

总体而言，排名前十的专业共有十个，录取人数在2千至7千余人之间。第一名与第十名之间的差距超过三倍。

在公费录取专业中，最受欢迎的专业包括：

护理学——7,469人；

建筑与土木工程——4,085人；

电气工程——3 847人；

汽车运输——3 374人；

食品技术——3 201；

机械制造——2 751；

农业工程——2 674；

计算机工程——2 388；

软件工程——2 304；

会计与税务——2 015。

来源：教育部

乌克兰议会教育委员会建议保留全国多学科考试（НМТ）的4门科目模式。

此前，乌克兰教育质量评估中心就敖德萨州的情况发表了评论：由于持续的空袭警报，该州参加全国多学科考试的考生在考场内滞留了近13小时。 据该机构称，考官曾建议毕业生将考试推迟至补考期，但他们拒绝了这一提议，决定等待考试结束，并于当天参加全国多学科考试。

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