Национальная гвардия Украины планирует пересмотреть подходы к размещению пунктов временной дислокации в крупных городах. Об соответствующих изменениях сообщил командующий Нацгвардией Александр Пивненко.

Он провел селекторное совещание с начальниками территориальных управлений, командирами корпусов и воинских частей прямого подчинения НГУ.

Основное внимание участники уделили анализу ситуации, произошедшей 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области, а также организации работы с военнослужащими, прибывающими в подразделения НГУ по мобилизации, вопросам размещения личного состава и проведения его качественной подготовки, готовности взвешенно действовать в условиях дезинформации и информационных атак.

Участники совещания также обсудили необходимость совершенствования порядка проведения медицинских осмотров мобилизованных военнослужащих, прибывающих в Национальную гвардию.

Отдельно рассмотрели вопросы организации медицинской помощи и лечения военнослужащих, возвращающихся после самовольного оставления воинской части.

«По результатам служебного расследования ситуации в Петропавловской Борщаговке примем все необходимые дополнительные решения. Если будут выявлены признаки халатного отношения должностных лиц к своим обязанностям, примем соответствующие решения. Также пересмотрим подходы к размещению пунктов временной дислокации в крупных городах», – подчеркнул Пивненко.

Он заявил, что командиры несут личную ответственность не только за выполнение боевых задач, но и за людей, находящихся у них в подчинении. Соблюдение законности, воинской дисциплины, прав военнослужащих и уважение к человеческому достоинству являются обязательными на каждом этапе прохождения военной службы.

«В то же время в очередной раз обращаюсь и к обществу. Подобные провокации играют на руку врагу. Национальная гвардия — это большая семья. И я не позволю, чтобы гвардейцев оскорбляли или унижали. Украинское общество должно уважать каждого защитника и каждую защитницу Украины, с уважением относиться к людям в военной форме», — подчеркнул командующий НГУ.

Об этом в Facebook сообщил командующий Нацгвардией Александр Пивненко.

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