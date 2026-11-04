Gwardia Narodowa Ukrainy planuje zrewidować podejście do rozmieszczania punktów tymczasowej dyslokacji w dużych miastach. O odpowiednich zmianach poinformował dowódca Gwardii Narodowej Ołeksandr Piwnenko.

Przeprowadził on telekonferencję z szefami zarządów terytorialnych, dowódcami korpusów oraz jednostek wojskowych podlegających bezpośrednio Gwardii Narodowej Ukrainy.

Uczestnicy skupili się przede wszystkim na analizie sytuacji, która miała miejsce 2 listopada w Pietropawłowskiej Borszczagowce w obwodzie kijowskim, a także na organizacji pracy z żołnierzami, którzy przybywają do oddziałów Gwardii Narodowej w ramach mobilizacji, kwestii zakwaterowania personelu oraz zapewnienia mu wysokiej jakości szkolenia, a także gotowości do rozważnego działania w warunkach dezinformacji i ataków informacyjnych.

Uczestnicy spotkania omówili również konieczność udoskonalenia procedury przeprowadzania badań lekarskich zmobilizowanych żołnierzy, którzy przybywają do Gwardii Narodowej.

Osobno rozpatrzono kwestię organizacji opieki medycznej i leczenia żołnierzy powracających po samowolnym opuszczeniu jednostki wojskowej.

„Na podstawie wyników dochodzenia służbowego w sprawie sytuacji w Pietropawłowskiej Borszczagówce podejmiemy wszystkie niezbędne dodatkowe decyzje. Jeśli zostaną wykryte oznaki niedbałego podejścia funkcjonariuszy do swoich obowiązków, podejmiemy odpowiednie decyzje. Ponadto zrewidujemy podejście do rozmieszczania punktów tymczasowej dyslokacji w dużych miastach” – podkreślił Pivnenko.

Oświadczył, że dowódcy ponoszą osobistą odpowiedzialność nie tylko za wykonywanie zadań bojowych, ale także za osoby pozostające pod ich dowództwem. Przestrzeganie prawa, dyscypliny wojskowej, praw żołnierzy oraz poszanowanie godności ludzkiej jest obowiązkowe na każdym etapie służby wojskowej.

„Jednocześnie po raz kolejny zwracam się również do społeczeństwa. Takie prowokacje grają na rękę wrogowi. Gwardia Narodowa to wielka rodzina. I nie pozwolę, aby gwardzistów obrażano lub poniżano. Społeczeństwo ukraińskie powinno szanować każdego obrońcę i każdą obrończynię Ukrainy oraz traktować z szacunkiem osoby w mundurach wojskowych” – podkreślił dowódca Gwardii Narodowej.

Informację tę opublikował na Facebooku dowódca Gwardii Narodowej Oleksandr Pivnenko.

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