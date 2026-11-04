乌克兰国民卫队计划重新审视在大城市部署临时驻扎点的做法。国民卫队司令亚历山大·皮夫嫩科通报了相关调整。

他与各地区管理局负责人、军团指挥官以及直接隶属于乌克兰国民卫队的部队指挥官举行了视频会议。

与会者主要关注了11月2日发生在基辅州彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的事件分析，以及针对应征入伍并加入国民卫队各部队的军人开展的工作安排， 人员安置及高质量培训问题，以及在虚假信息和信息攻击环境下保持冷静应对的准备情况。

与会者还讨论了完善对抵达国民卫队的动员军人进行体检程序的必要性。

此外，还专门审议了针对擅自离开部队后返回的军人组织医疗救助和治疗的问题。

“根据对彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡事件的内部调查结果，我们将作出所有必要的补充决定。如果发现官员存在渎职迹象，我们将采取相应措施。 此外，我们将重新审视在大城市设立临时驻扎点的做法，”皮夫嫩科强调道。

他声明，指挥官不仅对执行作战任务负有个人责任，还对其麾下的官兵负有个人责任。 在服役的每个阶段，都必须遵守法治、军事纪律、保障军人权利并尊重人的尊严。

“与此同时，我再次呼吁全社会。此类挑衅行为正中敌人下怀。国民卫队是一个大家庭。我绝不允许卫队官兵受到侮辱或贬低。 乌克兰社会应当尊重每一位保卫乌克兰的男兵和女兵，以尊重的态度对待身着军装的人士，”国民卫队司令强调道。

乌克兰国民卫队司令亚历山大·皮夫嫩科在Facebook上发布了这一消息。

国民卫队司令承认，从西北部战区返回的士兵被扣留在彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡。

维吉夫斯基解释了该青少年的父母因参与彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡骚乱可能面临的后果。

此前，国家调查局已就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡发生的冲突立案调查。

需要指出的是，布达诺夫对彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的事件作出了回应。

“亚速”旅总部就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡驻地附近的冲突发表了评论。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡，人群试图将动员入伍的士兵从大巴上解救出来。

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