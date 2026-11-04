С начала года в Украине разоблачили почти 300 группировок, занимавшихся незаконным перевозом людей через границу

С начала года в Украине правоохранители и пограничники разоблачили почти 300 организованных преступных групп, специализировавшихся на нелегальной переправке людей через государственную границу.

Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко сообщил во время брифинга, что за этот период было разоблачено около 10 500 нарушителей границы, в том числе 160 человек за прошедшую неделю, при этом суточное количество задержаний сократилось с 30–40 до 10–15 человек.

Источник: Укринформ.

Ранее прокуроры Коростенской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 33-летнему жителю Овруцкой общины Житомирской области в покушении на содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

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