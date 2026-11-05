Во Львове из-за задержек казначейских платежей возникли проблемы с выплатой заработной платы работникам коммунальных предприятий, работой общественного транспорта и строительством инфраструктурных объектов. По состоянию на 28 октября Государственное казначейство не произвело 4231 платеж Львовской общины на общую сумму 901,7 млн гривен. Из них 554,1 млн гривен — средства бюджета развития.

По его словам, проблема заключается не в отсутствии денег в местном бюджете, а в невозможности своевременно ими распоряжаться.

«Деньги у города есть. Они лежат на счетах, но Казначейство не проводит платежи. В первую очередь это сказывается на людях, которые выполняют работы для города», — говорит Садовый.

Задержки казначейских платежей уже сказываются на работе коммунальных предприятий. По словам Андрея Садового, из-за невыплаты заработной платы работники коммунальных служб и дворники начинают увольняться.

Чтобы продолжать работу и избегать перебоев, предприятия вынуждены накапливать долги и брать кредиты.

Проблемы с проведением платежей могут сказаться и на работе общественного транспорта Львова. Как отметил мэр, из-за задержек расчетов существует риск сокращения количества автобусов и трамваев на маршрутах.

Кроме того, ситуация затрудняет реализацию крупных строительных проектов, в ходе которых важно соблюдать технологические сроки.

Среди объектов, оказавшихся под угрозой, — новый путепровод на перекрестке улиц Шевченко и Ковча.

Андрей Садовый подчеркнул, что городские власти понимают приоритетность финансирования обороны в условиях войны. В то же время, по его словам, территориальные общины также должны выполнять обязательства перед жителями, обеспечивать работу критически важной инфраструктуры и готовиться к зиме.

«Мы понимаем сложность ситуации в стране и необходимость финансирования обороны. В то же время общины также имеют свои обязательства — содержание критически важной инфраструктуры, выплата заработной платы, поддержка военных, проведение ремонтов и подготовка к зиме», — подчеркнул Андрей Садовый.

От правительства и Министерства финансов Львов ожидает понятного и предсказуемого механизма проведения казначейских платежей. Это позволило бы общинам планировать расходы, своевременно рассчитываться с подрядчиками и обеспечивать бесперебойную работу городских служб.

Проблема не ограничивается Львовом. По данным Ассоциации городов Украины (АГУ), задержки платежей со счетов местных бюджетов затронули общины во всех регионах страны.

Общий объем невыполненных казначейских платежей, по оценкам АМУ, составляет около 20 млрд гривен.

В правительстве объясняют задержки нехваткой средств на едином казначейском счете и необходимостью первоочередного финансирования обороны.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

В настоящее время Государственная казначейская служба Украины возобновляет исполнение платежных поручений Львова, проведено ориентировочно 20% критически важных платежей. В настоящее время казначейство обрабатывает выплаты, поданные до 21 сентября 2026 года, тогда как более поздние документы остаются без движения.

Андрей Садовый ранее сообщил о риске коллапса коммунальной инфраструктуры города из-за задержки выплат Государственной казначейской службой. По словам мэра, по состоянию на 19 октября заблокировано более 1,086 млрд грн городских средств, что привело к задолженности по зарплатам и уходу работников с коммунальных предприятий.

1 октября город официально обратился к премьер-министру и профильным министрам. Эта ситуация касается не только Львова, но и других городов Украины, поэтому Ассоциация городов также обратилась к правительству.

Во Львове частные перевозчики заявили о частичном прекращении обслуживания городских автобусных маршрутов из-за задержки платежей за льготные перевозки. Из-за нехватки средств у предприятий не хватает денег на топливо, а также возникла задолженность по выплате зарплат работникам.

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