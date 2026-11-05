В Староконстантинове арестовали 18-летнюю девушку за сбыт партии психотропных веществ

Суд удовлетворил ходатайство Хмельницкой окружной прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в отношении 18-летней жительницы города Староконстантинов.

По данным следствия, в конце октября девушка заказала 100 пакетиков с особо опасным психотропным веществом PVP общим весом более 31 грамма для дальнейшего сбыта и забрала посылку 2 ноября через почтомат.

Преступление было зафиксировано в период отбывания подозреваемой наказания в виде пробационного надзора за предыдущее правонарушение в сфере незаконного оборота наркотиков. Злоумышленнице инкриминируют незаконное приобретение и хранение психотропных веществ в особо крупных размерах с целью сбыта.

Источник: Хмельницкая окружная прокуратура.

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