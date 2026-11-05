W Starokostiantynowie aresztowano 18-letnią dziewczynę za sprzedaż partii środków psychotropowych

Sąd uwzględnił wniosek prokuratury okręgowej w Chmielnickim i zastosował środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego z możliwością wpłacenia kaucji wobec 18-letniej mieszkanki miasta Starokostiantynów.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa pod koniec października dziewczyna zamówiła 100 paczek zawierających szczególnie niebezpieczną substancję psychotropową PVP o łącznej wadze ponad 31 gramów w celu dalszej sprzedaży, a 2 listopada odebrała przesyłkę z paczkomatu.

Przestępstwo zostało popełnione w okresie, gdy podejrzana odbywała karę w postaci nadzoru kuratorskiego za wcześniejsze wykroczenie związane z nielegalnym obrotem narkotykami. Sprawczyni jest oskarżona o nielegalne nabycie i przechowywanie substancji psychotropowych w szczególnie dużych ilościach w celu ich sprzedaży.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Chmielnickim.

W Kijowie zatrzymano młodych mężczyzn, którzy podczas spaceru rozprowadzali narkotyki.

Prokuratura okręgowa w Sumach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 29-letniemu mieszkańcowi stolicy obwodu, podejrzanemu o przygotowywanie się do sprzedaży środków odurzających i substancji psychotropowych w szczególnie dużych ilościach.

Para z okolic Drohobycza sprzedawała narkotyki w opakowaniach po soku i gąbkach do naczyń.

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