Так называемому министру сельского хозяйства ДНР заочно сообщили о подозрении

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры жителю Донецка, занимающему должность «заместителя главы правительства ДНР — министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности», заочно было предъявлено подозрение в коллаборационистской деятельности.

По данным следствия, подозреваемый в феврале 2025 года пошёл на сотрудничество с оккупантами, возглавил незаконный орган власти и обеспечивает контроль РФ над аграрной отраслью на временно оккупированной территории Донецкой области.

Мужчина контролирует подчиненные предприятия, принимает решения об их реорганизации и формирует кадровый состав ведомства. Фигурант находится под санкциями СНБО Украины и объявлен в розыск. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: Донецкая областная прокуратура.

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