Из Киева в Перемышль за ночь — «Укрзализныця» представила новый поезд

«Укрзализныця» запустила новый флагманский поезд № 51/52 по маршруту Киев — Перемышль. Он получил название «Ярослав Мудрый» и призван упростить поездки из Украины в несколько европейских городов. В Перемышле пассажиры смогут пересесть на поезда до Варшавы, Вроцлава, Праги и Берлина.

Новый поезд Киев – Перемышль стал частью международного сообщения «Укрзализныци». Компания представила его как флагманский маршрут. Для пассажиров это еще одна возможность добраться до Польши, а оттуда продолжить путешествие в другие страны Европы. О запуске поезда сообщила пресс-служба «Укрзализныци» в своём Telegram-канале. Ему присвоили номер 51/52 и дали название «Ярослав Мудрый».

Почему поезд назвали «Ярослав Мудрый»

Название нового поезда связано с историей украинской железной дороги. Оно напоминает о первом поезде «Ярослав», который 4 ноября 1861 года соединил Вену и Львов. Именно эта дата считается началом железнодорожного движения на территории современной Украины.

Тогда поезд курсировал между столицей Австрийской империи и Львовом. Его маршрут проходил через Краков и Перемышль. Таким образом, новое сообщение частично повторяет историческое направление — в частности, на участке между Львовом и Перемышлем. Таким образом, название «Ярослав Мудрый» не только выделяет новый поезд среди других международных маршрутов, но и напоминает о первых страницах истории украинской железной дороги.

Куда можно доехать с пересадкой

Основная особенность маршрута — возможность продолжить путешествие из Перемышля в другие европейские города. Там пассажиры смогут пересесть на поезда до:

Варшавы;

Вроцлава;

Праги;

Берлина.

Это позволяет использовать Перемышль в качестве пересадочного пункта для дальнейших поездок по Польше и Европе. Пассажирам не нужно отдельно добираться до другого города в Украине, чтобы воспользоваться международным железнодорожным сообщением. В то же время перед поездкой стоит проверить расписание и наличие билетов на оба маршрута. Время пересадки зависит от конкретного рейса, а билеты на поезда в европейские города нужно подбирать с учетом прибытия в Перемышль.

Расписание и вагоны нового поезда

Поезд № 51/52 сформирован из новых вагонов. Также в составе предусмотрено инклюзивное купе, приспособленное для пассажиров, которым требуются дополнительные условия доступности. Расписание движения предусматривает ночное путешествие в обоих направлениях. Из Киева поезд будет отправляться в 20:12, а в Перемышль прибудет в 5:00. В обратном направлении отправление запланировано на 22:30, а прибытие в столицу Украины — на 9:15.

Таким образом, путь из Киева в Перемышль займет примерно 8 часов 48 минут. Обратный рейс займет около 10 часов 45 минут. Такое расписание позволяет отправиться вечером и прибыть в пункт назначения утром. Перед планированием поездки пассажирам следует проверить актуальное расписание и наличие мест на официальных ресурсах «Укрзализныци». Время отправления и прибытия может меняться в зависимости от даты рейса.

Какие ещё международные маршруты запускает «Укрзализныця»

Новый поезд до Перемышля — не единственное изменение в международном сообщении компании. Ранее «Укрзализныця» также объявила о запуске флагманского поезда № 23/24 Киев — Холм. Ему присвоили имя украинского историка и председателя Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского.

Кроме того, компания расширяла возможности железнодорожных поездок в Молдову. В частности, поезд Киев — Кишинев получил новую остановку на станции «Ревака». Она расположена недалеко от международного аэропорта Кишинева, что может быть удобно для пассажиров, планирующих продолжить путешествие на самолете. Также ранее сообщалось о планах по созданию нового железнодорожного маршрута, который должен дать пассажирам возможность добраться до Германии.

Запуск поезда «Ярослав Мудрый» добавляет еще один вариант для путешествий из Украины в Европу. Благодаря пересадкам в Перемышле пассажиры смогут продолжить маршрут до нескольких крупных городов Польши, Чехии и Германии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

АО «Укрзализныця» пополнила свой парк шестью новыми пассажирскими вагонами украинского производства, которые будут курсировать в составе поезда по маршруту Харьков — Перемышль. Об этом сообщил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

«Укрзализныця» расширяет международное железнодорожное сообщение и запускает три новых поезда в Польшу. Один из них, под номером 23/24 Киев — Холм, получил статус флагманского и назван в честь Михаила Грушевского, который родился в Холме и долгое время работал в Киеве. Состав этого поезда сформирован из современных вагонов повышенного комфорта украинского производства.

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