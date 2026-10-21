Укрзалізниця запускає три нові поїзди до Польщі

«Укрзалізниця» розширює міжнародне залізничне сполучення та призначає три нових поїзди до Польщі. Один із них, під номером 23/24 Київ – Холм, отримав статус флагманського та названий на честь Михайла Грушевського, який народився у Холмі та тривалий час працював у Києві. Склад цього поїзда сформований із сучасних вагонів підвищеного комфорту українського виробництва.

Також компанія запускає поїзд №31/32 Київ – Перемишль із зупинками у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі та Львові, який матиме зручні стикування з рейсами до Берліна, Праги, Кракова, Катовіце та Вроцлава. Він відправлятиметься зі столиці о 21:30 та прибуватиме до Перемишля о 08:19.

Третім новим маршрутом стане поїзд №73/74 Дніпро – Перемишль, який курсуватиме через Кам'янське, П'ятихатки, Олександрію, Знам'янку та Львів. Відправлення з Дніпра заплановане на 19:00, а прибуття до Перемишля — на 14:10, що дозволить пасажирам пересісти на поїзди до Кракова, Варшави, Праги та Мюнхена.

Джерело: Укрзалізниця.

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