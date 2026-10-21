«Укрзализныця» запускает три новых поезда в Польшу

«Укрзализныця» расширяет международное железнодорожное сообщение и запускает три новых поезда в Польшу. Один из них, под номером 23/24 Киев – Холм, получил статус флагманского и назван в честь Михаила Грушевского, который родился в Холме и долгое время работал в Киеве. Состав этого поезда сформирован из современных вагонов повышенного комфорта украинского производства.

Также компания запускает поезд № 31/32 Киев – Перемышль с остановками в Виннице, Хмельницком, Тернополе и Львове, который будет иметь удобные стыковки с рейсами в Берлин, Прагу, Краков, Катовице и Вроцлав. Он будет отправляться из столицы в 21:30 и прибывать в Перемышль в 08:19.

Третьим новым маршрутом станет поезд №73/74 Днепр — Перемышль, который будет курсировать через Каменское, Пятихатки, Александрию, Знаменку и Львов. Отправление из Днепра запланировано на 19:00, а прибытие в Перемышль — на 14:10, что позволит пассажирам пересесть на поезда до Кракова, Варшавы, Праги и Мюнхена.

Источник: «Укрзализныця».

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