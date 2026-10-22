Фото: В Хмельницкой области из-под воды появилась церковь, затопленная 45 лет назад

В Хмельницкой области из-за понижения уровня воды в Днестре и его притоке Жване из-под воды появились остатки каменного фундамента церкви Святого Иоанна Богослова. Храм располагался в бывшем селе Кривчаны, которое затопили во время строительства Днестровской ГЭС. Остатки сооружения стали видны впервые примерно через 45 лет.

Церковь существовала на этом месте на протяжении нескольких веков, однако неоднократно перестраивалась. В церковных документах храм в Кривчанах, входивший в приход села Лысковцы, упоминается еще с 1725 года.

Последнее здание святыни было деревянным и имело крестообразный план. Оно пережило 1930-е годы, когда советская власть массово уничтожала религиозные сооружения.

Примерно в 1960–1970-х годах церковь закрыли и переоборудовали под склад. В таком состоянии она простояла до подготовки села к затоплению.

В конце 1970-х — начале 1980-х годов, во время строительства Днестровской ГЭС, деревянное сооружение разобрали. Каменный фундамент остался на месте и оказался под водой.

Теперь из-за меленения реки контуры бывшей святыни снова можно увидеть. Фотографии остатков храма сделал фотограф Эльдар Сарахман.

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