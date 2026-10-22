图：在赫梅利尼茨基州，一座45年前被淹没的教堂从水下重见天日

在赫梅利尼茨基州，由于第聂伯河及其支流日瓦尼河的水位下降，圣约翰神学家教堂的石砌地基遗迹从水下显露出来。 该教堂原位于克里夫恰尼村，该村在德尼斯特水电站建设期间被淹没。这是该建筑遗迹约45年来首次重见天日。

这座教堂在此地已存在数个世纪，但曾多次重建。在教会文献中，隶属于利斯基夫齐村教区的克里夫恰尼教堂最早可追溯至1725年。

该圣地的最后一座建筑为木结构，呈十字形平面布局。它幸存于1930年代，当时苏联当局曾大规模摧毁宗教建筑。

大约在1960至1970年代，该教堂被关闭并改作仓库使用。它一直处于这种状态，直至该村为水淹做准备为止。

1970年代末至1980年代初，在建设德尼斯特罗夫斯克水电站期间，这座木结构建筑被拆除。石砌地基留在原地，最终被水淹没。

如今，由于河水变浅，这座昔日圣殿的轮廓再次显露出来。教堂遗迹的照片由摄影师埃尔达尔·萨拉赫曼拍摄。

第聂伯河水位下降，让被淹没的遗迹重见天日。

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