W obwodzie chmielnickim, w wyniku obniżenia się poziomu wody w Dniestrze i jego dopływie Żwanie, spod wody wyłoniły się pozostałości kamiennego fundamentu kościoła św. Jana Teologa. Kościół znajdował się w dawnej wsi Krywczany, która została zalana podczas budowy elektrowni wodnej na Dniestrze. Pozostałości budowli stały się widoczne po raz pierwszy od około 45 lat.

Kościół istniał w tym miejscu przez kilka stuleci, jednak wielokrotnie był przebudowywany. W dokumentach kościelnych świątynia w Krywczanach, należąca do parafii wsi Liskowce, jest wspomniana już od 1725 roku.

Ostatnia budowla świątyni była drewniana i miała plan krzyżowy. Przetrwała lata 30. XX wieku, kiedy władze radzieckie masowo niszczyły obiekty sakralne.

Przybliżenie w latach 60. i 70. XX wieku kościół zamknięto i przekształcono w magazyn. W takim stanie pozostawał aż do momentu przygotowań wsi do zalania.

Pod koniec lat 70. – na początku lat 80., podczas budowy elektrowni wodnej na Dniestrze, drewnianą budowlę rozebrano. Kamienny fundament pozostał na miejscu i znalazł się pod wodą.

Obecnie, w związku z obniżeniem się poziomu rzeki, kontury dawnej świątyni są ponownie widoczne. Zdjęcia pozostałości świątyni wykonał fotograf Eldar Sarakhman.

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